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Ученые назвали четыре ранних симптома COVID-19

Ученые назвали четыре ранних симптома COVID-19
22:45 Чт, 19 Ноябрь 2020 Телеграф

Было доказано, что симптомы COVID-19 проявляются по-разному. Хотя основными симптомами считаются высокая температура, постоянный кашель и потеря или изменение обоняния или вкуса, были выявлены и другие признаки.

Об этом информирует "Express".

Есть четыре симптома коронавируса, которые считаются легкими, на которые вы также можете обратить внимание - они могут быть первым признаком того, что вы заболели этим вирусом. Они также могут быть индикатором того, что вы заразились, даже не подозревая об этом.

Боль в животе
Обзор 36 опубликованных исследований COVID-19, в которых участвовали тысячи пациентов, показал, что почти у каждого пятого инфицированного человека также могут проявляться желудочно-кишечные симптомы во время борьбы с вирусом. Эти симптомы включают потерю аппетита, тошноту, рвоту, диарею и боль в животе.

«Это не обязательно означает, что у пациента COVID-19», - сказал соавтор исследования доктор Митч Уилсон, радиолог и клинический преподаватель факультета медицины и стоматологии Университета Альберты.

Глазные инфекции
По данным Американской академии офтальмологии, конъюнктивит развивается у трех процентов пациентов с COVID.

Затуманенность сознания
Больные COVID сообщали о «мозговом тумане» в течение недель и даже месяцев после выздоровления от вируса. Это может включать потерю способности вспоминать повседневные факты или поддерживать беседу.

Исследование, проведенное Имперским колледжем Лондона, показало, что COVID может иметь реальные «хронические когнитивные последствия».

В рамках своего исследования ученые обнаружили, что повреждение мозга происходит на разных уровнях в зависимости от того, насколько серьезным было заболевание.

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Усталость
Согласно исследованию Тринити-колледжа в Дублине, более половины пациентов с коронавирусом страдают стойкой усталостью, независимо от серьезности их инфекции.

Исследователи обнаружили, что 52 процента в исследовании сообщили о постоянной усталости и истощении даже через 10 недель после выздоровления от вируса.

Напомним, по состоянию на утро четверга, 19 ноября, коронавирус продолжает "бить" рекорды по количеству новых случаев смертности не только по Украине в целом, но и в 7 областях в частности. 

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Все по теме:

Симптомы, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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