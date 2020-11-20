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Может ли переболевший COVID-19 быть разносчиком вируса: ответ доктора Комаровского

Может ли переболевший COVID-19 быть разносчиком вируса: ответ доктора Комаровского
Обновлено 09:15 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Известный украинский врач Евгений Комаровский держит своих подписчиков в курсе всех событий в «мире коронавируса». Недавно к нему поступил вопрос, который наверняка многим будет интересен: является ли разносчиком COVID-19 человек, который уже переболел, но контактирует с больным, и можно ли ему «выходить на волю?».

На своей странице в Инстаграм и на своем YouTube-канале врач опубликовал видео, в котором порассуждал на эту тему.

На данном этапе изучения коронавируса нельзя точно назвать конкретные рекомендации в этом вопросе.  В этом вопросе, прежде всего, нужно полагаться на логику, здравый смысл и юридическое понимание «что такое хорошо и что такое плохо». Комаровский советует все же самоизолироваться, если вы были в контакте с больным, даже если уже переболели.

В том случае, если Вы не болели, но живете в одной квартире с человеком, заболевшим COVID-19, то также нужно изолироваться.

«А теперь с точки зрения логики и здравого смысла» - продолжает Комаровский.

С вероятностью, превышающей 99,9%, человек переболевший, но находящийся в контакте с больным - незаразный и никакой не разносчик. Доктор отмечает, что для того, чтобы быть разносчиком, нужно быть человеком, который неспособен вырабатывать антитела.

На вопрос «Можно ли выходить?», ответ зависит от того, куда нужно идти. Однозначно, ходить гулять модно и нужно. Однако с точки зрения законов, ответ – нельзя.

Подробнее, в видео:

 

Ранее, «Телеграф» сообщал, как проверить, больны ли Вы коронавирусом в домашних условиях по методу доктора Комаровского.

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Все по теме:

Коронавирус, Евгений Комаровский, Доктор Комаровский, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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