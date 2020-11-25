Больные коронавирусом смогут вызывать «скорую» через контакт-центр Минздрава: как это сделать

С 26 ноября Минздрав запускает в тестовом режиме услугу по вызову через контакт-центр мобильной бригады скорой помощи для больных коронавирусом.

Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Мы понимаем, что вызывают мобильную бригаду люди, которые заболели, имеют симптомы коронавирусной болезни - этот человек нуждается в скорой помощи. Именно поэтому, мы нашли такой способ, чтобы непосредственно в контакт-центре можно было вызвать мобильную бригаду. Для этого мы соединили все учреждения здравоохранения, определили ответственных лиц", - отметил глава Минздрава.

В учреждениях здравоохранения будут определены лица, которые будут отвечать за эту работу. Введение этой опции через контакт-центр позволит ускорить вызов мобильной бригады больным, имеющим симптомы COVID-19.

"Со 2 ноября заработал единый всеукраинский контакт-центр Минздрава по противодействию распространению COVID-19. Только на прошлой неделе в контакт-центр поступило 43 318 звонков. Ни одно обращение не осталось без ответа", - отметил министр Степанов.

Получить исчерпывающую информацию по лечению или диагностике коронавирусной болезни можно по бесплатному номеру 0-800-60-20-19.

По словам министра, до конца месяца планируется запустить еще и консультацию семейных врачей в контакт-центре Минздрава.

Отметим, вчера 24 ноября Главсанврач Украины Виктор Ляшко рассказал, что делать украинцам, в случае если им отказывают в тестировании на COVID-19 в лаборатории

Напомним, по состоянию на утро 25 ноября, в Украине зафиксировали 13 882 новых случаев коронавирусной болезни.