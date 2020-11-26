«Антибиотик не действует на ковид»: инфекционист дала совет больным COVID-19

Тема коронавируса и его лечения сейчас одна из самых обсуждаемых. Многие врачи стараются держать народ в курсе, давая различные рекомендации и советы по поводу лечения COVID-19. Врач-инфекционист Катерина Булавинова решила развеять миф о пользе антибиотиков и дала пару советов больным коронавирусом.

Медик считает, что в ситуации с COVID-19 антибиотики абсолютно не работают. И глотать их, а тем более делать инъекции в попу ─ это выход.

В случае, если антибиотик назначил ваш лечащий врач, Катерина Булавинова рекомендует просто попробовать поговорить с ним об этом, задав «любимый вопрос» всех докторов и пациентов "шобы шо?".

Булавинова отметила, что при нормальном уровне прокальцитонина назначения антибиотика "на всякий случай" не нужно.

Часто, врачи так поступают, чтобы в первую очередь успокоить себя. Из-за огромного потока пациентов: тяжелых, с высокой температурой, просто переживающих, врач и сам находится в постоянном напряжении. Да и сами пациенты начинают нервничать, когда доктор «ничего не приписывает» и не лечит. Вот и получается, что врачам легче назначить антибиотик, чем объяснять, почему они не будут этого делать.

Ранее, «Телеграф» рассказывал, нужно ли делать компьютерную томографию или рентген больным коронавирусом.