Вакцина не остановит пандемию COVID-19: врач озвучила прогноз

В Украине с каждым днем все больше людей заболевают коварным COVID-19. В то же время вакцина не сможет сразу остановить пандемию, но сможет разгрузить больницы и защитит тех, кто должен спасать всех остальных.

Такое мнение озвучила врач-инфекционист и медицинский эксперт детского фонда UNICEF, Катерина Булавинова.

По ее словам, вакцины исходно будет не много. Поэтому вакцинировать в первую очередь будут медработников и группы риска.

Тем не менее, это практически не изменит общей картины и за год-два Украина может потерять множество людей.

"Сегодня фокус должен быть на том, как мы будем спасать тех, кто заболел ковидом, у кого кислородная зависимость, как решать проблему с дефицитом кислорода", - подчеркныла инфекционист.

Стоит напомнить, что ранее, 24 ноября, на Тернопольщине мужчина умер от коронавируса прямо у дверей больницы.

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