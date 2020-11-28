Как восстановиться после коронавируса: врач-анестезиолог дал совет

В Украине уже во всю разошелся коронавирус и многие успели им переболеть, как в больнице, так и дома. Но не все знают как восстанавливаться после COVID-19. И, поэтому врач-анестезиолог Сергей Дубров дал совет.

Об этом он рассказал в своем видео, передают в Телеграм-канале Коронавирус_инфо.

По его словам, после перенесения коронавируса нужно увеличить количество прогулок на свежем воздухе.

"Действительно, много кто жалуется на выраженную утомляемость, которая сохраняется на протяжении 2-3 недель", - отмечает эксперт.

Также по его мнению для восстановления обязательно нужно:

постепенная реабилитация,

дыхательная гимнастика,

адекватное рациональное питание,

прогулки на свежем воздухе.

Стоит напомнить, что ранее Сергей Дубровский рассказал, почему при COVID-19 антибиотики не только не помогут но и могут усугубить состояние.

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