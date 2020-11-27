Что делать если маска вызывает аллергию: врач-анастезиолог озвучил решение

По состоянию на 27 ноября в Украине продолжает распространяться коронавирус. Поэтому многие люди носят маски для защиты себя от коварного заболевания. Проблема только в том, что у некоторых украинцев есть аллергия на саму защитную маску. Как можно решить этот вопрос?

На этот вопрос дал свой ответ врач-анастезиолог, професор Сергей Дубров.

По его словам, в случае, когда у человек возникает аллергия на защитную маску, необходимо выбрать маску от другого производителя.

Это решение о объяснил тем, что у некоторых пациентов есть контактный дерматит от ношения защитных масок.

Стоит напомнить, что ранее Дубров рассказал, почему при коронавируса антибиотики не только не помогут но и могут усугубить состояние.

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