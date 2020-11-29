Люди синеют и срывают с себя маски: врач описал, как протекает COVID-19 у тяжелых пациентов

Пока в Украине с каждым днем продолжают фиксировать все больше случаев заболевания коронавирусом - люди умирают от его осложнений и банальной нехватки кислорода. Так, по состоянию на утро 29 ноября в Украине обнаружили около 13 тысяч зараженных.

Украинский врач-анестезиолог рассказал в новом выпуске Telegram-канала Коронавірус_інфо о том, как протекает коронавирусная болезнь у пациентов с тяжелым течением, и что они чувствуют в случае резкого ухудшения состояния.

Сергей Дубров поведал о недавней ситуации, когда у пациента 52-54 лет вдруг снизилась сатурация с уровня 90-92 процентов до уровня 48.

"Синее лицо, синие губы, синие руки, у пациента начинается паника, частота дыхания около 60, 80. На этой панике пациент срывает с себя маску. То есть меняются параметры вентиляции", - рассказывает анестезиолог. "Главное, чтобы в этот момент рядом с больным был врач, который сможет ввести антикоагулянты, психологически успокоить пациента. Мне это удалось и на протяжении 10-15 минут мы выровняли показатели до 90% сатурации".

Но в таких случаях, по словам Дуброва, когда в момент снижения сатурации пациент пребывает в сознании и он не может надышаться, чувствует катастрофический недостаток воздуха, это ужасно и страшно.

Тем временем, переболевший Covid-19 из пенсионер рассказал, как он выжил при поражении 90% легких.