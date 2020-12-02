Скачать
Среда, 02.12.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
В МИД Украины отчитали посла Венгрии после новых скандалов на Закарпатье
В МИД Украины отчитали посла Венгрии после новых скандалов на Закарпатье
"Не покупайте!" Журналистка раскритиковала популярное средство для больных коронавирусом
"Не покупайте!" Журналистка раскритиковала популярное средство для больных коронавирусом
Какой праздник 2 декабря: народные приметы и запреты
Какой праздник 2 декабря: народные приметы и запреты
Лига чемпионов: результаты матчей 1 декабря
Лига чемпионов: результаты матчей 1 декабря

Депрессия после коронавируса: как бороться с последствиями тяжелой болезни

Депрессия после коронавируса: как бороться с последствиями тяжелой болезни
06:23 Сегодня Телеграф Фото: facebook

На фоне пандемии коронавируса в Украине множество людей сталкивается с этим тяжелым заболеванием. Но не только само течение болезни полно трудностей, но и восстановление. Многие пациенты сталкиваются с посткоронавирусной депрессией.

Об этом рассказали программе "Хроники борьбы с COVID-19".

По словам медиков, чаще всего нарушения сознания возникают у пациентов с сопутствующими тяжелыми болезнями и обычно это характерно для пациентов в возрасте 50+.

"При коронавирусном заболевании идет поражеие не только леочной системы, мы наблюдем поражение с боку эндокринной системы, сердечно-сосудистой системы, это также связано с гипоксией головного мозга, потому, что меньше поступает кислорода из-за поражения легких. На фоне этого иногда отмечают некоторые изменения в психическом состоянии", - отметил заведующий отделения диспансера радиационной защиты Юрий Здыбский.

По его словам, в некоторых ситуациях может понадобиться медикаментозная терапия.

Одна из пациенток, перенесших коронавирус отмечает, что в реабилитации и борьбе с депрессией ей помогли близкие и родственники, которые поддерживали и заботились о ней.

Читайте также в материале "Телеграфа": Что происходит с легкими человека, когда он заболевает COVID-19?

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Реабилитация, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Групповое развращение и изнасилование: всплыли новые детали скандала с известным фотографом в Украине
02 "Не прошло и десяти лет": Кравчук удивил словами о роли Путина в войне на Донбассе
03 Шахтер снова вынес Реал в Лиге чемпионов: видеообзор матча в Киеве
04 "Никакого эпидемиологического смысла": врач жестко высказался про локдаун в Украине
05 "Не покупайте!" Журналистка раскритиковала популярное средство для больных коронавирусом
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Жесткое лобовое ДТП с микроавтобусом парализовало трассу под Киевом (видео)
Жесткое лобовое ДТП с микроавтобусом парализовало трассу под Киевом (видео)
Как проходят протесты предпринимателей в центре Киева (видео)
Как проходят протесты предпринимателей в центре Киева (видео)
В Украине взялись за скандальное видео с угрозами венграм Закарпатья
В Украине взялись за скандальное видео с угрозами венграм Закарпатья
Зима пришла: водителям напомнили, как правильно ездить по снегу и гололеду
Зима пришла: водителям напомнили, как правильно ездить по снегу и гололеду
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь