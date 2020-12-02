Депрессия после коронавируса: как бороться с последствиями тяжелой болезни

На фоне пандемии коронавируса в Украине множество людей сталкивается с этим тяжелым заболеванием. Но не только само течение болезни полно трудностей, но и восстановление. Многие пациенты сталкиваются с посткоронавирусной депрессией.

Об этом рассказали программе "Хроники борьбы с COVID-19".

По словам медиков, чаще всего нарушения сознания возникают у пациентов с сопутствующими тяжелыми болезнями и обычно это характерно для пациентов в возрасте 50+.

"При коронавирусном заболевании идет поражеие не только леочной системы, мы наблюдем поражение с боку эндокринной системы, сердечно-сосудистой системы, это также связано с гипоксией головного мозга, потому, что меньше поступает кислорода из-за поражения легких. На фоне этого иногда отмечают некоторые изменения в психическом состоянии", - отметил заведующий отделения диспансера радиационной защиты Юрий Здыбский.

По его словам, в некоторых ситуациях может понадобиться медикаментозная терапия.

Одна из пациенток, перенесших коронавирус отмечает, что в реабилитации и борьбе с депрессией ей помогли близкие и родственники, которые поддерживали и заботились о ней.

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