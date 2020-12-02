Где нужно обязательно носить маски: ВОЗ обновила рекомендации

Всемирная организация здравоохранения опубликовала новые, ужесточенные, рекомендации по ношению защитных масок в условиях пандемии COVID-19. Об этом сообщается на их официальном сайте.

ВОЗ рекомендует:

носить маски в помещениях и на улице, где невозможно соблюдать социальную дистанцию как минимум в один метр.

не снимать маски в плохо проветриваемых помещениях, даже если соблюдение дистанции возможно.

надевать маску даже в хорошо проветренном помещении, если невозможно поддерживать социальную дистанцию.

не носить маски во время интенсивных физических нагрузок и не использовать маски с клапанами.

Такжн, ВОЗ призывает людей, которые носят немедицинские маски, не снимать их в помещениях с плохим проветриванием, независимо от того, можно ли там соблюдать дистанцию.

Внесены изменения по поводу защитных лицевых щитков. ВОЗ отмечает, что их не стоит использовать, как замену защитной маски.

Пресс-секретарь всемирной организации Маргарет Харрис отметила, что данные изменения – одни из самых больших в руководстве по ношению масок ВОЗ с июня.

Ранее, "Телеграф" рассказывал, что антибиотики при коронавирусе не помогают. Об этом сообщила врач-инфекционист Катерина Булавинова.