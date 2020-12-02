Помогает ли аспирин при коронавирусе: врач дал ответ

За последнее время в сети не редко появлялась информация о положительном влиянии аспирина на течение COVID-19. Вопрос только в том, что этот еффект от его приема пока не был подтвержден научными исследованиями.

Такое мнение озвучил врач-эпидемиолог, инфекционист Алексей Галимский.

По его словам, применять аспирин во время острых вирусных инфекций противопоказано.

Но, есть исключения, в виде больных сердечно-сосудистыми заболеваниями людей, которые принимают аспирин на постоянной основе. Этим людям не советуют прекращать прием аспирина.

В то же время, аспирин категорически запрещается принимать в случае гриппа, подчеркнул Галимский.

На слова о том, что якобы снизить риск заражения "короной" помогут таблетки для рассасывания или спреи для горла, содержащие хлорид цетилпиридиния, медик ответил отрицательно.

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