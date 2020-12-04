Пока мы обречены жить в карантине: в Минздраве указали на важный момент с вакцинацией от коронавируса

Из-за пандемии коронавируса Украина, как и другие страны, остро нуждается в вакцине. Главный санврач страны Виктор Ляшко заявил, что Украина получит 8 млн доз вакцины для 4 млн населения. Переговоры с альянсом COVAX по этому поводу ведутся еще с лета 2020.

В интервью "Телеграфу" заместителя министра здравоохранения Ирина Микичак отметила, что наша страна получит определенное количество доз вакцины в соотношении к численности населения.

На вопрос о том, как будут распределять вакцину Микичак ответила, что одними из первых препарат получат медицинские работники, рабочие критической инфраструктуры (энергетики, ГСЧС, полиция), а также пожилые люди и граждане с хроническими заболеваниями.

Она обращает внимание, что вакцинация 20% украинцев не сможет спасти ситуацию по всей стране.

В то же время медикам требуется получить хотя бы минимальную паузу для того, чтобы прийти в норму для дальнейшей борьбы за человеческие жизни.

"Поэтому, скажу банальную вещь, нужно придерживаться карантина - носить маски, мыть руки, держать социальную дистанцию и так далее. В ближайшее время мы обречены жить в таком личном карантине", - подчеркнула Микичак.

Подробнее о том, почему отечественную медицину никак нельзя назвать бесплатной и почему больницы оказались не готовы к пандемии - читайте в материале "Телеграфа".