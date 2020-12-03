Ждали, что пронесет: названы области, где есть проблемы с кислородом для пациентов с COVID-19

Множеству людей, заболевших коронавирусом COVID-19, необходима кислородная поддержка. Однако далеко не во всех украинских больницах достаточно "воздуха" для таких пациентов.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказала заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак.

Она отмечает, что каждая больница и администрация должна безотлагательно организовать условия для реализации протокола по лечению коронавируса: маршруты пациентов, инфекционный контроль, медикаменты, систему газоснабжения. "Убеждать людей, что Минздрав не организовал кислород в ту или иную больницу - это то же, что Минздрав должен был прийти и обустроить в больнице операционную или родзал", - говорит чиновница.

По ее словам, к сожалению случилось так, что многие ждали, что их "пронесет" и практически не предпринимали никаких действий. Поэтому власти поручили областным администрациям обеспечить около 80% койко-мест доступом к "кислороду". Так, на это все правительство выделило две целевые субвенции в 1,5 млрд гривен.

В то же время в Минздраве работают над проблемой поставок "кислорода". С начала пандемии с 3 рабочих заводов удалось расшириться до 18 и работы по лицензированию новых производств еще продолжаются.

Но в Украине есть и те области, которые плохо справляются с дефицитом "кислорода". По словам Микичак, проблемы есть в Донецкой, Луганской, Закарпатской, Ровенской, Одесской и Днепропетровской областях.

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