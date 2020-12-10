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Подагра, астения, потеря внимания: врач перечислила последствия COVID-19

Подагра, астения, потеря внимания: врач перечислила последствия COVID-19
06:17 Сегодня Телеграф Фото: unsplash.com

В Украине продолжает распространяться коронавирус и многие уже успели переболеть. Но не для каждого заболевание проходит бесследно. Заболевание COVID-19 влечет за собой ряд последствий.

Об этом рассказала главврач киевской больницы №4 Татьяна Мостепан.

По ее словам, после выписки пациентов из больницы можно заметить, какие последствия COVID-19 у них возникают. "У кого сердечно-сосудистая система, кто идет затем долечивает миокардит, кто выясняет, что у него подагра, у кого начинают почки работать не так, как нужно. У кого-то потом начинаются головные боли. Ну и астения - это когда сильная слабость", - рассказала врач.

Она также назвала ряд самых распространенных последствий коронавируса:

  • Подагра - это самый распространенный воспалительный артрит, который возникает из-за образования и осаждения кристаллов в и вокруг суставов при стойком повышении уровня мочевой кислоты в крови.
  • Астенический синдром - состояние, проявляющееся повышенной утомляемостью и истощением, ослаблением или утратой способности к длительному физическому и умственному напряжению.

В то же время, пациенты молодого возраста в основном жалуются на рассеянность и трудности с концентрацией. Это свидетельствует о том, что вирус токсичен и достаточно серьезный.

На фото Татьяна Мостепан

Реабилитация

"Обязательно надо даже на стадии реабилитации избавляться этой токсичности, важно и в дальнейшем пить много жидкости, чтобы вымывать токсины - нужно выпивать свои полтора-два литра. Нужно есть фрукты, овощи, то есть больше клетчатки, чтобы выводить токсины, которые вызвал вирус", - советует Мостепан.

Она обращает внимание, что если сначала коронавирус не вызвал серьезных осложнений, то, как показывает время, в большинстве они возникают потом. Поэтому нужно не злоупотреблять питанием. Хотя бы месяц нужно придерживаться здорового образа жизни, чтобы максимально вернуть организму его резервы.

При этом, стоит не забывать, что мы вошли в зиму, а зима всегда сопровождается гриппом и ОРВИ. "Я советую тем, кто переболел, ходить в масках, потому что на ослабленный организм быстро могут присоединиться грипп и другие инфекции", - говорит главврач.

Мостепан считает, что если в составе лечения была антибактериальная терапия, обязательно нужно потом пить пробиотики. "Как правило, врач дает свои рекомендации при выписке, какие препараты стоит еще попить. Если есть сердечно-сосудистые заболевания, то соответствующие препараты надо принимать еще некоторое время", - отмечает она.

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Все по теме:

Болезни, Коронавирус, Covid-19, Татьяна Мостепан.

Автор:

Телеграф
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