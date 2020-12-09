Локдаун после новогодних праздников не даст эффект: эпидемиолог назвал причину

9 декабря Кабинет министров Украины озвучил дату введения локдауна в Украине. Однако, введение карантина на время новогодних праздников или сразу после них это неэффективно.

Такое мнение в комментарии сайту "Гордон" высказал руководитель Национальной экспертной группы по инфекционному контролю Андрей Александрин.

Он считает, что локдаун нужно вводить в населенных пунктах, где система здравоохранения уже не выдерживает, перед Новым годом.

По его словам, ввод карантина на праздники вообще никакого эффекта не даст.

На фото Андрей Александрин

Причины, почему не стоит вводить карантин в Украине до середины января:

Во-первых, это ударит по малому бизнесу,

Во-вторых, опираясь на многолетнюю статистику, в новогодние праздники всегда идет значительное снижение заболеваемости ОРВИ, также произойдет и с коронавирусом.

"В этот период люди перестают массово пользоваться общественным транспортом, ходить на работу в большие коллективы. Да, на праздники все веселятся, встречаются с друзьями и родственниками. Но каким бы локдаун ни был, люди все равно будут встречаться. Мы на это не повлияем. После праздников все равно мы увидим снижение заболеваемости. Оно должно по всем канонам произойти. Поэтому бессмысленно вводить локдаун в любой отрезок времени с 25 декабря по 14 января", – отмечает инфекционист.

Статистика заболеваемости COVID-19

Со слов доктора, манипуляции со статистикой не позволяют увидеть реальную картину заболеваемости коронавирусом в Украине.

"Статистика у нас, мягко говоря, врет. Идет политическое и административное давление на местах и никто не хочет показывать реальные данные. По официальным данным, в Одессе или Киеве занято 50% коек, но найти свободную койку практически невозможно. Сильно попахивает Советским Союзом, когда замалчивается реальная статистика. Уже огромное количество людей переболело или болеет. Наши врачи инфекционисты просто на разрыв. Сегодня найти грамотного и свободного инфекциониста невозможно", - подчеркнул он.

Александрин убежден, что нужно было вводить локдаун раньше, чтобы снизить заболеваемость и отпустить людей на праздники.

Таким образом, можно было бы увидеть значительное снижение заболеваемости за счет локдауна, поскольку под Новый год люди не пользуются массово общественным транспортом.

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