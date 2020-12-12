Не только коронавирус: врач обрисовал еще одну мировую пандемию

Российский кардиолог Сергей Бойцов предупредил о еще одной "мировой пандемии".
Об этом он рассказал на пресс-конференции ТАСС.
"Если говорить об ожирении, то это сейчас действительно пандемия настоящая, и особенно это касается мужчин", - сказал он.
Он отмечает, что за последнее десятилетие уровень ожирения среди женщин возрос на 10-15%, а вот среди мужчин он вырос троекратно.
По словам врача, такая ситуация возникла из-за того, что люди при обыденном приеме пищи не следят за ее составом, качеством и количеством.
Бойцов подчеркнул, что у людей размылась граница между обычным приемом пищи и "праздничным".
"Вот со всем этим счастьем нам надо сейчас бороться", - сказал врач.
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