Не только коронавирус: врач обрисовал еще одну мировую пандемию

Российский кардиолог Сергей Бойцов предупредил о еще одной "мировой пандемии".

Об этом он рассказал на пресс-конференции ТАСС.

"Если говорить об ожирении, то это сейчас действительно пандемия настоящая, и особенно это касается мужчин", - сказал он.

Он отмечает, что за последнее десятилетие уровень ожирения среди женщин возрос на 10-15%, а вот среди мужчин он вырос троекратно.

По словам врача, такая ситуация возникла из-за того, что люди при обыденном приеме пищи не следят за ее составом, качеством и количеством.

Бойцов подчеркнул, что у людей размылась граница между обычным приемом пищи и "праздничным".

"Вот со всем этим счастьем нам надо сейчас бороться", - сказал врач.

Как сообщалось ранее, диетолог рассказала, как правильно есть фрукты.