Чем опасна потеря обоняния: доктор Комаровский рассказал об одном из основных симптомов коронавируса

На сегодня уже точно известно, что одним из самых типичных симптомов коронавируса является внезапная потеря обоняния. Доктор Евгений Комаровский отмечает, что иногда полная потеря нюха может быть единственным симптомом ковида.

На своей странице в Инстаграм и на канале в Ютубе украинский врач и телеведущий выпустил новый ролик, в котором рассказал, чем может быть опасна потеря обоняния для человека и поделится лайфхаками, как тренировать рецепторы, чтобы обоняние вернулось побыстрее.

Так, как больные не ощущают запахов, то это может негативно сказаться на здоровье. Комаровский отмечает, что есть две ситуации, когда отсутствие обоняния может реально угрожать жизни:

Первое – из-за отсутствия нюха, человек не может определить по запаху качество продуктов. Простыми словами – воняет или нет, тот или иной продукт. Врач призывает людей тщательно проверять продукты, изучая сроки годности. А при малейшем сомнении, лучше дайте понюхать эту еду здоровому человеку.

Второе – при отсутствии обоняния человек не может ощущать запахи дыма и газа, что в критической ситуации может серьезно навредить жизни. Доктор отмечает, что в отопительный сезон необходимо внимательно следить за газовым оборудованием, а также не забывать о датчиках дыма и газа.

Евгений Комаровский напомнил, что нет никакого подтвержденного «лекарства», чтобы вернуть нюх. Поэтому терроризировать своего лечащего врача такими вопросами не стоит. Все, что нужно делать при потере обоняния, так это следить за слизистыми оболочками – главное, чтобы они не пересыхали - не допускать сухого воздуха, перегрева, много пить.

Также, Комаровский рассказал, что те, кто никак не могут ничего с этим не делать, могут обратить внимание на метод британских аллергологов. Ватный диск смачивать небольшим количеством эфирных масел, и делать короткие вздохи. Эфирные масла советуют использовать четырех «запахов»: лимон, роза, эвкалипт и гвоздика.

Ранее, «Телеграф» писал, что Евгений Комаровский развеял миф о лечении COVID-19 диклофенаком.