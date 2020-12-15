Одинаково ли болеют коронавирусом взрослые и дети: доктор Комаровский объяснил разницу

Тема коронавируса по прежнему остается одной из самых важных и актуальных в мире. Врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский один из тех медиков, который старается держать украинцев в курсе проблемы, и рассказывает различные особенности, варианты лечения и профилактики COVID-19.

Также, на своей странице в Инстаграм он отвечает на различные вопросы от подписчиков, которые тех интересуют. Одним из таких вопросов был: «Могут ли по-разному болеть взрослые и дети, близкие родственники?».

Евгений Комаровский объяснил, что течение COVID-19 у детей и взрослых реально отличается. А его форма зависит от возраста - чем человек младше, тем больше у него шансов на легкую форму болезни.

Комаровский отмечает, что ребенок часто может перенести ковид без симптомов. А для того, чтобы узнать, перенес ли он коронавирус, стоит сдать же тесты, что и для взрослых.

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