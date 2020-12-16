ВОЗ дала советы, как провести зимние каникулы и не заразиться COVID-19

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) дали полезные советы европейцам, как приятно провести зимние каникулы и при этом избежать заражения коронавирусом.

Об этом сообщает пресс-служба организации.

Как безопасно посетить горнолыжный курорт

В начале 2020 года именно здесь заразилось много людей, ведь никто не соблюдал никаких карантинных мероприятий и ограничений не было. Конечно, лыжи не распространяют COVID-19, в отличие от оживленных горных курортов и многолюдных беспечных встреч.

ВОЗ рекомендует странам спланировать зимний отдых таким образом, чтобы минимизировать возможность скопления людей.

Оцените обычные зимние собрания, спортивные, развлекательные или религиозные, и очень внимательно оцените риски, связанные с ними. Власти должны рассмотреть возможность отсрочки, ограничения или отмены массовых собраний, будь то важные спортивные мероприятия или просто развлекательные.

Как вести себя в путешествии

Многим для того, чтобы провести время с близкими приходится путешествовать. Оказывается, что это единственный способ навестить родственников и друзей. Это могут быть как длинные поездки в другую страну, так и короткие между городами и населенными пунктами.

Главное, соблюдать дистанцию, надевать маску и пользоваться антисептиком. А, также, избегать любого транспорта, который может быть переполнен.

Обязательно выполнять все указания властей во время путешествий, например, предоставление отрицательного теста на коронавирус.

В ВОЗ призывают запретить путешествия людям с COVID-19 и их знакомым, чтобы не распространялась болезнь.

Как проводить торжества и собрания в помещении

ВОЗ рекомендует воздержаться от массовых собраний, особенно в тех странах, где широко распространена передача вируса. Речь идет о религиозных и общественных мероприятиях.

Религиозные службы и собрания рекомендуют проводить на открытом воздухе или ограничить количество людей в помещение. Обязательно нужно придерживаться всех карантинных норм. Соответственно все участники должны носить маски, пользоваться антисептиками, и держаться на расстоянии.

Напомним, украинские власти решили не вводить локдаун на новогодние праздники. Ужесточенный карантин введут с 8 января.