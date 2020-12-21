Будет ли вакцина от коронавируса эффективна и против его мутаций: ответ эпидемиолога

На сегодня в Великобритании уже был зафиксирован мутировавший штамм коронавируса, однако пока не доказано, что имеющиеся вакцины окажутся неэффективны против него.

Такое мнение озвучил профессор эпидемиологии Калифорнийского университета в Сан-Франциско Джордж Резерфорд.

По его словам, мутация не сказалась на его вирулентности, то есть способности вызывать болезнь и убивать организмы.

В то же время эксперт отметил, что пока сложно судить, сработают ли введенные ограничения на авиаперелеты в Великобританию и меры, предпринятые британским правительством для сдерживания распространения нового штамма. В то же время он пояснил, что чем строже локдаун, тем с большей вероятностью он даст положительный эффект.

В свою очередь, эпидемиолог добавил, что появление нового штамма едва ли увеличит количество повторных заражений коронавирусом, что само по себе является очень редким явлением. Он также указал на отсутствие доказательств того, что мутации оказывают влияние на эффективность имеющихся вакцин.

Стоит напомнить, что новый штамм коронавируса уже успел распространиться на трех континентах.