Новый штамм коронавируса обнаружили в Великобритании и других странах: что о нем известно (инфографика)

14 декабря стало известно, что в Великобритании обнаружена новая мутация коронавируса, которая является более заразной.

Что известно о новом штамме из Великобритании?

Британская Служба общественного здравоохранения сообщает, что мутировавший коронавирус "VUI — 202012/01" был обнаружен еще в сентябре, однако до ноября распространялся медленно.

Ученые говорят, что новый вид передается значительно лучше, чем "обычный" COVID-19 и распространяется на 70% быстрее. Из позитивного – «новый» ковид не такой смертельный.

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Созданная вакцина против коронавируса действует и на его мутацию, однако 100% гарантии этого нет.

Стоит отметить, что исследования нового штамма продолжаются.

На сегодняшний день, «новый» коронавирус обнаружен в ряде стран, среди которых и Украина. 21 декабря в Италии подтвердили первый случай заболевания мутированным вирусом.

Ранее, «Телеграф» сообщал, что мутированный коронавирус нашли еще в трех странах.