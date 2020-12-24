Врач подсказала, чем заменить маску, если от нее краснеет и зудит кожа

В связи с распространением коронавируса в Украине множество людей было вынуждено носить защитные маски. Но чем заменить маску, которая вызывает аллергию?

Об этом рассказала иммунолог, аллерголог, главный внештатный специалист по клинической иммунологии Киевской области, доцент Национальной медицинской академии последипломного образования имени П. Л. Шупика кандидат медицинских наук Татьяна Бондаренко.

На вопрос "чем заменить маску, когда кожа из-за ношения краснеет, раздражается и зудит", - она ответила, что проблема контактного дерматита возникает довольно редко, но проще всего изготовить маску из качественного и безопасного материала, например, марли, сложенной в несколько слоев.

"Дышать в ней гораздо легче, чем через синтетический материал. Поскольку маска многоразовая, ее необходимо регулярно стирать и проглаживать утюгом", - отметила врач.

Стоит напомнить, что ранее врач-анастезиолог, професор Сергей Дубров рассказал, что делать при аллергической реакции на ношение маски.