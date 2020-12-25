Как праздновать Новый год в условиях пандемии коронавируса в Украине

В связи с множеством рисков заражения коронавирусом COVID-19 украинцам лучше всего отмечать Новый год и Рождество в узком семейном кругу и максимально ограничить свои контакты.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" сообщил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санврач Украины Виктор Ляшко.

Он также напомнил об опции празднования в режиме онлайн на случай, если кто-то из близких находится далеко.

По словам главного санврача страны, если украинцы будут придерживаться этих норм, то причин бояться заразиться коронавирусом нет. "Если "гуляй душа", то действительно стоит бояться, потому что распространенность значительно увеличивается. Коронавирус не отступает, он бьет все рекорды, огромное количество летальных исходов", - отметил Ляшко.

В то же время замглавы Минздрава подчеркнул, что легкомысленно к такой болезни как коронавирус относиться не нужно.

Стоит напомнить, что в Министерстве здравоохранения уже составили список, какие категории населения и когда будут прививать от коронавируса.