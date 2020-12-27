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Самое сильное наследие COVID-19: профессор назвал главный урок пандемии для человечества

Самое сильное наследие COVID-19: профессор назвал главный урок пандемии для человечества
06:34 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

Из всех уроков, которые человечество извлекло из пандемии коронавируса, наиболее значительным является то, насколько неравными были ее последствия, считает британский профессор медицины Деви Шридхар.

Оказывается, деньги - это лучшая стратегия защиты от Covid-19. По мере того как более бедные люди собирались вместе в тесноте, богатые сбегали в свои загородные дома. Считается, что неблагополучное происхождение и принадлежность к этническим меньшинствам - это два самых больших фактора риска смерти от коронавируса. Именно эти два условия и указывают на основную роль социального неравенства.

Пандемия стала проверкой интересов, как отдельных людей, так и наций. И один из ключевых вопросов заключался в том, какую же ответственность несут более богатые страны перед более бедными, особенно когда речь идет об обеспечении справедливого распределения вакцины.

Излечение общества от Covid-19 как раз и должно быть сосредоточено на построении равноправных и устойчивых обществ, в которых люди во всех частях мира смогли бы иметь доступ, как к защите от болезни, так и к научным разработкам.

Пожалуй, это и есть самое сильное наследие Covid-19.

Ранее, "Телеграф" сообщал, как украинцы восприняли вакцинацию от COVID в ЕС.

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Пандемия, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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