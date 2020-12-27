Самое сильное наследие COVID-19: профессор назвал главный урок пандемии для человечества

Из всех уроков, которые человечество извлекло из пандемии коронавируса, наиболее значительным является то, насколько неравными были ее последствия, считает британский профессор медицины Деви Шридхар.

Оказывается, деньги - это лучшая стратегия защиты от Covid-19. По мере того как более бедные люди собирались вместе в тесноте, богатые сбегали в свои загородные дома. Считается, что неблагополучное происхождение и принадлежность к этническим меньшинствам - это два самых больших фактора риска смерти от коронавируса. Именно эти два условия и указывают на основную роль социального неравенства.

Пандемия стала проверкой интересов, как отдельных людей, так и наций. И один из ключевых вопросов заключался в том, какую же ответственность несут более богатые страны перед более бедными, особенно когда речь идет об обеспечении справедливого распределения вакцины.

Излечение общества от Covid-19 как раз и должно быть сосредоточено на построении равноправных и устойчивых обществ, в которых люди во всех частях мира смогли бы иметь доступ, как к защите от болезни, так и к научным разработкам.

Пожалуй, это и есть самое сильное наследие Covid-19.

Ранее, "Телеграф" сообщал, как украинцы восприняли вакцинацию от COVID в ЕС.