Ношение маски на улице зимой увеличивает шансы заболеть

Когда мы уже ощутили на себе зимние заморозки и предновогодние холода, украинцам становится комфортнее греть свои носики под теплой защитной маской от коронавируса. Но то, что люди обязаны руководствоваться нормами безопасности в многолюдных, общественных местах - еще не означает, что все это делается правильно. Как оказалось, ношение маски на улице зимой только увеличивает шансы заболеть. О том, что делать в случае затрудненного дыхания в маске - читайте здесь.

Микробиолог и вирусолог, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Института микробиологии и вирусологии им. Д.К. Заболотного НАН Украины Надежда Жолобак рассказала в интервью UKRLIFE.TV, почему не нужно носить маску в минусовую температуру.

"В таком поведении нет абсолютно никакой логики. Я еще помню то время, когда грамотные педиатры всегда предупреждали родителей никогда не заматывать детям рот шарфом. Пусть они дышат свежим воздухом, потому что под шарфом повышается влажность, повышение влажности приводит к снижению температуры и большей вероятности заболеть. Поэтому вот сейчас, особенно ходить по улице в маске, дышать под этой маской, создавая вот эту повышенную влажность - мы, таким образом, увеличиваем вероятность заболеть", - объяснила Надежда Жолобак.

Хождение по минусовой погоде в маске повышает вероятность заболеть, таймкод - 33:35

Стоить напомнить, что недавно украинский педиатр Евгений Комаровский рассказал родителям о необходимости прогулок на свежем воздухе детям.