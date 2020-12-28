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Напоминают симптомы инсульта: последствия COVID-19 для организма

Напоминают симптомы инсульта: последствия COVID-19 для организма
13:48 Сегодня Телеграф Фото: twitter

В Украине продолжает распространться коронавирус. Так, уже многие люди успели переболеть, но на каждого болезнь повлияла по разному. Какие же последствия для организма несет в себе COVID-19?

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал академик Сергей Комиссаренко.

По его словам этот вирус и заболевание, которое он вызывает, может быть мультиорганным, может бить по разным органам. "Он может приводить к осложнениям совершенно разной степени – от легких до более сложных, а иногда и к летальным", - отмечает эксперт.

В то же время заболевание может поражать центральную нервную систему, то есть сказываться на памяти, на поведении, вызывать симптомы, похожие на инсульт, бить по сердцу, вызывать заболевание, похожее на инфаркт миокарда, и приводить к смерти.

"Примерно треть людей имеет осложнения с нервной системой – центральной или периферической. Примерно у трети происходит активация системы гемостаза, поэтому могут возникать многочисленные тромбозы, в частности легких. Может быть сложное воспаление легких, может бить по почкам. Моему товарищу, который в Германии довольно тяжело переболел, пришлось после осложнения удалить одну почку", - отмечает Комиссаренко.

Таким образом, у разных людей могут быть разные осложнения, они могут быть короткими, могут быть долговременными.

При этом, поскольку вирус влияет на центральную нервную систему, он может приводить и к суицидам и к депрессии или потери сознания.

Стоит напомнить, что ранее врач рассказала, почему посещение ресторана во время пандемии более опасно, чем поход в супермаркет. 

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Инсульт, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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