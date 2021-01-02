Диетолог раскрыла секрет правильного выхода из поста

40-дневный Рождественский пост, который начался 28 ноября 2020 года и продлится до 6 января, призван очистить, как душу от злых помыслов, так и организм от употребления животной пищи. На время поста православные верующие отказываются от мяса, яиц и молочных продуктов, а рыбу и растительное масло могут есть только в определенные дни.

Украинский диетолог-нутрициолог Татьяна Кихтева рассказала изданию "Обозреватель", как питаться в первую неделю после длительных ограничений в еде, чтобы не навредить пищеварительной системе и здоровью в целом.

Диетолог акцентирует внимание на поэтапности: "Ни в коем случае нельзя на следующий день после выхода из поста кушать сразу и мясо, и рыбу, и яйца, и молочные продукты. Нужно вводить эти продукты постепенно".

Обязательные этапы после завершения Рождественского поста:

1-2 день можно включать яйца;

3-4 день - нежирные молочные продукты;

5-6 день - рыба;

7 день - мясо.

После этого уже можно со спокойной душой кушать блюда с животными белками.

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Кроме этого, Кихтева предупредила, что на новогодних выходных все же стоит отказаться от жареных и копченых продуктов, а также салатов, заправленных майонезом: "Стоит в первую очередь смотреть на способ приготовления. Может быть рыба на пару, рыба запеченная или обычные простые салаты, фрукты".

Ранее "Телеграф" рассказывал, как не переесть за праздничным столом.