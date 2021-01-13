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Правильное питание – это не просто акция, это образ жизни: диетолог рассказала, как правильно худеть

Правильное питание – это не просто акция, это образ жизни: диетолог рассказала, как правильно худеть
Обновлено 16:27 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

Диетолог Светлана Фус на своей странице в Инстаграм дала несколько практических советов, которые помогут в достижении наилучших результатов при похудении.

Светлана считает, что правильное питание - это отличная альтернатива любым диетам. А что самое главное, так это то, что такое питание подойдет всем, а вот диету нужно подбирать.

“Будьте красивы, а главное здоровы. Ни в коем случае не голодайте, не отказывайте себе во всем на свете, а наслаждайтесь вкусной и полезной едой. Ведь правильное питание – это не просто акция, это образ жизни” - пишет диетолог.

Итак, каких же “правил” стоит придерживаться:

  • Есть растительную пищу. Овощи, злаковые и фрукты должны составлять, как минимум, две трети вашего рациона. Ведь это лучшие помощники для нормальной работы кишечника, очищения организма от токсинов и важный источник минералов, витаминов и клетчатки.⁣⁣⠀

  • Выпивать достаточное количество воды в день.

  • Сладости, мучное, фастфуд и полуфабрикаты – при похудении лучше, если не совсем убрать из питания, то хотя бы максимально снизить их потребление.⁣⁣⠀

  • Питаться так, чтобы чувство сытости сохранялось около 4-х часов. Приемов пищи должно быть 3- 4 в день. Это позволит избежать сильного чувства голода, а значит во время очередного приема пищи вы не будете переедать.⁣⁣⠀

  • Стоит завести привычку регулярно двигаться и выполнять хотя бы несложные физические упражнения, без этого процесс похудения значительно замедлится.⁣⁣⠀

Ранее, “Телеграф” писал, как правильно худеть, придерживаясь правильного питания.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Здоровье, Диета, Похудение, Правильное питание, Светлана Фус.
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