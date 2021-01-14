Можно ли подцепить коронавирус и грипп одновременно? Вирусолог дала ответ

Заведующая отделом респираторных и других вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных болезней имени Л. В. Громашевского доктор медицинских наук, профессор Алла Мироненко в интервью изданию "Факты" спрогнозировала эпидемию обычного гриппа на февраль и рассказала можно ли заболеть коронавирусом и гриппом в одно время.

"Раньше февраля вряд ли эпидемия возможна. Не думаю, что она будет активной. Ожидаем новый вирус А/H1N1 (Guangdong-Maonan), но, возможно, большую опасность представляет уже знакомый нам A/H3N2 (Hong Kong). Вирус B/Phuket циркулирует давно, а с его родственником по другой линии — викторианской — B/Washington еще предстоит познакомиться.

Многие люди опасаются заразиться сразу двумя вирусами. Микст инфекций, конечно, случается, но очень редко, если есть серьезные неполадки с иммунной системой. Мудрая природа предусмотрела: если первая инфекция попала в клетку, то для другой места нет. Кто первый встал, того и тапки", - объяснила врач.

Напомним, ранее Мироненко рассказала, когда эпидемия коронавируса пойдет на спад.

Как писал "Телеграф", в Украинском институте будущего заподозрили неправдивую статистику по суточной заболеваемости коронавирусом.