Побочка от вакцинации: кого-то "чипируют", кто-то хочет суши и спешит уничтожать секретные документы

Уже целый месяц как в мире началась вакцинация от коронавируса. Но голоса антипрививочников не смолкают. Противники вакцинации столь упрямы в своих убеждениях, что их сравнивают с представителями движения "плоскоземельщиков" - последователей псевдонаучной теории, что Земля плоская. И ладно бы только некоторые люди просто переживали за последствия для здоровья от укола, предотвращающего опасное заболевание, в виде головной боли, тошноты, кожных высыпаний и т. п.! Так немалая часть населения поверила в совсем уж бредовый домысел про "чипирование" через прививки от COVID-19 - якобы, таким образом основатель компании Microsoft миллиардер Билл Гейтс сможет контролировать их жизнь!

Проведение массовой вакцинации позволяет ученым-медикам отслеживать все случаи нестандартной реакции организма на прививку. Ну а граждане, прошедшие эту процедуру, делятся в сети своими ощущениями.

Укол в палатке на берегу Средиземного моря

Проживающая в Израиле Евгения Шустикова написала в соцсети пост под названием "После прививки": "После прививки от короны фирмы Пфайзер мне резко захотелось суши. Съела. Потом мяса. Съела. Потом наступила ночь, и я уснула.

Обычно бывает бессонница. Сегодня спала, как младенец. Снилось, что я в Палестинской автономии выполняю спецзадание по уничтожению секретных документов. За мной была погоня, но я успела пройти блокпост и вернуться в Израиль.

Когда проснулась, поняла, что, скорее всего, этот сон и есть побочка от прививки.

А если серьезно, то вчера в очередной раз почувствовала заботу обо мне и моей семье государства Израиль. Это когда ценят твою жизнь и жизнь твоих близких".

Далее девушка пояснила, что их семья взяла пожилому родственнику очередь на прививку, так как он попадает по возрасту в первую волну. По инструкции разрешается один сопровождающий.

-Мы приехали по указанному адресу и обнаружили огромную белую палатку на берегу Средиземного моря. Это и был наш пункт прививки. Народу было много, но все организовано. Номерок бумажный в руки, короткий разговор с девушкой на ресепшене. Она и разрешила и мне сделать прививку. Спросила только возраст и махнула одобрительно головой. Зарегистрировались. Дальше ожидание минут 10, проход в кабинку и укольчик. После укола в отдельном блоке надо посидеть минут 15. И домой с пожеланиями от персонала чувствовать себя хорошо. Через три недели повторим.

Ломит суставы? Значит, активируют сеть 5G

В декабре "Телеграф" рассказывал о реакции медперсонала на поступление первой вакцины от коронавируса в детский госпиталь в Форт-Лодердейле на побережье Флориды (США). Одним из первых тогда провакцинировался детский врач, невропатолог Майк (Михаил) Мирер (бывший выходец из СССР). Кроме легкого дискомфорта в месте укола он ничего не почувствовал. На днях доктор уже завершил вакцинацию вторым уколом, который делают почти через месяц. А затем поведал о своей реакции:

"Два дня назад мне сделали второй укол. Я почувствовал себя плохо поздно вечером. Было полное ощущение, что у меня грипп. Ломило все тело, суставы, болела голова, знобило, хотя температура оставалась нормальной.

Утром, пересиливая себя, я поплелся в офис и "отстоял вахту", поскуливая. А еще с интересом узнал, что я не один такой терпила. Разумеется, залез и почитал, что пишут. Оказалось, подобные симптомы после второй вакцины у 55%. Мой остроумный сын, увидев меня в "корчах", резюмировал: "Все ясно, тебя чипировали. Это они активируют 5G сеть". Мы все посмеялись. Ровно через сутки - как будто выключили рубильник: симптомы исчезли, как не бывало".

Врач с немалым стажем полагает, что побочные эффекты хоть и неприятные, но альтернатива точно хуже - как-никак сам работает в госпитале, где спасают ковидных пациентов. А еще он нашел информацию, что наличие такой реакции считается хорошим знаком, указывающим на правильный иммунный ответ.

"Закупленной вакцине не доверяю"

Предстоящее вакцинирование раскололо и без того немногочисленное население Латвии на множество "осколков". Сайт lv.sputniknews.ru, ссылаясь на данные последнего опроса, сообщает, что только 34% респондентов готовы сделать прививку от COVID-19, когда вакцина станет доступной. 49% населения указали, что не будут прививаться, а 17% еще не решили, как лучше поступить. Вакцинировать своих несовершеннолетних детей намерена только пятая часть опрошенных респондентов-родителей. А 58% населения указали, что не планируют прививать детей.

12 января в Латвию доставлена первая партия вакцины Moderna в количестве 1200 доз. Следующие партии поступят в конце января и феврале. Также Латвия предварительно закупила 127 тысяч доз вакцины производства британской компании AstraZeneca (так называемой оксфордской вакцины), проведены переговоры и запланированы закупки вакцин Johson & Johnson, CureVac, Sanofi GSK и Novavax.

-Обстановка с ковид у нас зашкаливает, снова, как и в новогодние выходные, у нас введен комендантский час. Но поможет ли? – сетует пенсионерка Нэлли Дементьева, уроженка Украины, более чем полсотни лет прожившая в Риге. – Мы с дедом никуда не выходим, заказываем продукты по доставке. Но вакцинироваться я не хочу, потому что Латвия закупила вакцину, которой я не доверяю - не у России! И более мне не интересен этот вопрос. Доверие только к российской.

Кстати, министр здравоохранения Латвии в одной из телепрограмм заявил, что страна может использовать российскую вакцину "Спутник V", но только при одном условии - когда она будет зарегистрирована на территории Евросоюза.

Напомним, у Украины пока что нет вакцины от коронавирусной инфекции, да и о договоренностях с разными фармфирмами ничего неизвестно. Похоже, что мы во всех "очередях" оказались последними. Подробнее о ситуации с вакциной читайте здесь.