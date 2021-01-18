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Работа в ночное время: как питаться без вреда для здоровья

Работа в ночное время: как питаться без вреда для здоровья
Обновлено 12:08 Сегодня Телеграф Фото: unsplash

Есть люди, которым приходится работать в ночное время. И у них, естественно, меняется распорядок дня и режим питания. Такой график работы не лучшим образом сказывается на здоровье, может ухудшать самочувствие и снижать работоспособность. Поэтому для них особенно важно правильно питаться, следить за составом своего рациона.

Работа в ночную смену нарушает биологические циркадные ритмы, влияющие на многие физиологические процессы - активность обмена веществ, выработка гормонов и даже артериальное давление. Люди с таким графиком работы входят в группу повышенного риска набора лишнего веса и ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний, диабета 2-го типа и других хронических недугов, пишет диетолог Светлана Фус.

Правильное питание в ночные смены
Правильное питание в ночные сменыЧитать полностью

Ночью наши биоритмы настроены на сон и покой - скорость метаболизма замедляется, выработка инсулина снижается. Когда отсутствует сон пищевым поведением человека начинает управлять гормон грелин, известный как "гормон голода". Также возникает дисбаланс гормонов. Еда ночью может привести к нарушению обмена веществ и, как следствие, людям с ночным режимом работы труднее держать себя в форме.

"Многие, чтобы ночью быть бодрыми и не заснуть, часто пьют тонизирующие напитки - кофе, крепкий чай, колу. Предпочитают их с чем-то сладким. И перекусывать они могут чаще, чем при работе днем. Но решающее значение имеет не только то, что мы едим, но и когда мы едим, работая в ночное время. Еще стоит учесть, что калорийность ночного приема пищи должна быть не более 20% общей калорийности рациона", - отмечает диетолог.

Старайтесь придерживаться таких простых советов:⁣⁣⠀

Сделайте ужин основным приемом пищи. Он должен содержать достаточное количество белков и углеводов. Для ужина с ночным режимом работы лучше всего подходит постное мясо или птица, яйца, продукты из цельного зерна, бобовые, овощи, нежирные молочные продукты.⁣⁣⠀

Устраивайте легкие ночные перекусы, в случае необходимости, не чаще, чем через 4-5 часов после ужина, а еще лучше - только один раз.

Ранее Светлана Фус писала, какие полезные напитки помогут в зимнюю пору оставаться здоровым и в хорошем настроении.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Питание, Светлана Фус.
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