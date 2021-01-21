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Природный щит для организма: почему гранат считается одним из самых полезных фруктов

Природный щит для организма: почему гранат считается одним из самых полезных фруктов
Обновлено 15:46 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

Гранат считается одним из самых полезных фруктов для здоровья. В сети можно найти много информации, что фрукт - хороший источник аскорбиновой кислоты, что он поднимает уровень гемоглобина благодаря высокому содержанию железа. Но так ли это на самом деле?

Диетолог Светлана Фус на своей странице в Инстаграм решила развеять все мифы и рассказала, благодаря чему, на самом деле, полезен гранат. Зная о его полезных свойствах, Вы обязательно сделаете гранат более частым гостем на столе, ведь он является источником важных для организма веществ, особенно зимой.

Гранат ценен своими полифенолами-антиоксидантами - эти вещества играют роль природного щита для наших клеток защищая их от повреждений и хронического воспаления.

К примеру, такой антиоксидант как пуникалагин улучшает состояние хрящевой ткани и помогает снизить воспаление в суставах и хрящах, а второй антиоксидант - эллаговая кислота, стимулирует образование коллагена.

Кроме того, регулярное употребление продуктов, содержащих антиоксиданты, и граната в частности, нормализует кровяное давление улучшает кровообращение, замедляет процесс отложения холестериновых бляшек на стенках сосудов и способствует укреплению иммунитета.

Зерна граната содержат фруктовые кислоты, которые полезны для пищеварения: они улучшают аппетит и перистальтику, поддерживают оптимальные условия для жизнедеятельности полезной микрофлоры кишечника.

Если гранат сочетать с мясом, где железа много в хорошо усваиваемой форме, такое сочетание будет очень полезным для поднятия уровня гемоглобина. А аскорбиновая кислота и другие органические кислоты, содержащиеся в гранате, будут стимулировать процессы пищеварения и улучшать усвоение этих нужных веществ.⁣⁣⠀

 
 
 
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Публикация от Диетолог Светлана Фус (@dietolog.fus)

Ранее, “Телеграф” писал, почему появляется изжога и как от нее избавиться.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Питание, Здоровье, Польза, Гранат, Светлана Фус.
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