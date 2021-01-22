Врач рассказала, как быстро прийти в себя после коронавируса: главное – не залеживаться

О там, как быстро восстановиться тем, кто уже переболел коронавирусом и преодолеть слабость, рассказала врач-пульмонолог Светлана Гук.

Об этом в интервью "Фактам" рассказала врач-пульмонолог Светлана Гук.

"Важно не залеживаться. У пациентов, болевших тяжело, но без осложнений, возникает невероятная слабость: и физическая, и моральная, вплоть до депрессии. Нужно, чтобы близкие и друзья «шевелили» выздоравливающего человека, у которого большое желание лечь на бочок, укрыться одеялком и ждать, когда придет здоровье", - сообщила врач изданию "Фактам".

По словам Светланы Гук, детренированность делает мышцы дряблыми, из-за потери аппетита усиливается белковое голодание. Поэтому в состоянии дискомфорта важно себя заставить делать то, что можете.

Врач рекомендует украинцам начать восстанавливаться постепенно: "Не в силах прогуляться по парку — пройдите по комнате, постойте на балконе, помашите руками. Организм откликнется — с каждым днем будет все легче".

На вопрос, как побороть слабость, врач ответила: "К сожалению, таблеток от нее нет. Однозначно надо разгонять кровь — просто ходить гулять. Когда работают мышцы ног, и голова приходит в порядок".

Напомним, в Украине за минувшие сутки зафиксировали 5 583 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. От осложнений скончались 243 человека.