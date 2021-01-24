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Воскресенье, 24.01.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
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Есть люди, которые никогда не заболеют коронавирусом: кто эти счастливчики

Есть люди, которые никогда не заболеют коронавирусом: кто эти счастливчики
Обновлено 19:24 Сегодня Телеграф

В мире существуют люди, которым коронавирус не страшен. 

Об этом рассказал директор Global Virus Network Center of Excellence и советник Всемирной организации здравоохранения Константин Чумаков в интервью "Obozrevatel".

Он рассказал, что защитная система человека имеет специфический иммунитет, который возникает когда организм научился распознавать и реагировать на специфический патоген, однако существует и врожденный иммунитет.  

"Многие знают такое слово интерферон. Это определенный белок, организм вырабатывает в ответ на инфекцию и вообще какое-то раздражение. Он, распространяясь по всему организму, переводит ваши клетки в состояние тревоги. Они становятся более устойчивыми и быстро справляются с вирусом, позволяя специфично защититься от любого инфекционного агента", - сказал он. 

Чумаков отмечает, что механизмы врожденного иммунитета могут работать как хорошо, так и плохо. В частности, он подчеркнул, что у людей переболевших тяжелой формой COVID-19 были обнаружены поврежденные гены, имеющие отношение ко врожденному иммунитету. 

Таким образом, по его утверждению, люди, родившиеся с хорошими генами, могут и не болеть. 

"Вся иммунная система основана на взаимодействии многих-многих факторов, немного здесь, немного там, немного здесь - и все вместе вас защитит", - сказал Чумаков. 

Как сообщалось ранее, врач-инфекционист Ольга Голубовская рассказала о трех вариантах завершения пандемии в Украине

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Коронавирус, Covid-19, Константин Чумаков.
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