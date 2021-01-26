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Как прийти в себя и восстановиться после коронавируса: доктор Комаровский дал несколько советов

Как прийти в себя и восстановиться после коронавируса: доктор Комаровский дал несколько советов
09:01 Сегодня Телеграф Фото: instagram

С появлением коронавируса появилось такое понятие как постковидный синдром. Это такое состояние, когда ты вроде как переболел, однако здоровым себя не чувствуешь: остаются некоторые симптомы болезни, общая слабость и плохое самочувствие.

Украинский врач Евгений Комаровский дал несколько советов, как же можно справится с последствиями коронавируса. Видео с ответом он опубликовал 25 января на своем канале в ютубе и соответственно на официальном сайте и страничке в Инстаграме.

"Не удивительно что появилось такое понятие, как постковид или длительный ковид" - говорит Комаровский.

Доктор отмечает, что коронавирус влияет не только на легкие, но и на все остальные внутренние органы: сосуды, нервные ткани, клетки головного мозга, ткани почек, печени, сердца, на области, где нарушено кровоснабжение и т.д.

Головная боль может быть признаком постковидного синдрома

Так как же почувствовать себя наконец здоровым?

Евгений Олегович считает, что всю симптоматику постковида можно разделить на три группы:

  • Первая — симптомы, со стороны дыхательной системы - чаще всего это одышка и кашель.
  • Вторая — ощущение слабости.
  • Третья — поражение нервной системы, психические расстройства, нарушение сна, нарушение памяти.

Что делать, чтобы восстановиться после ковида

Комаровский напомнил, что "волшебной таблетки" ни от коронавируса, ни от постковида не существует. Он призвал своих подписчиков проявить особое внимание к своим родным и близким, которые переболели коронавирусом, ведь самостоятельно из постковидного синдрома выйти сложно. А печальная статистика еще сообщает, что у 20% из них могут проявляться суицидальные мысли, поэтому очень важно быть рядом с человеком до полного его выздоровления.

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Как восстановить органы дыхания?

"Это проще всего, потому что здесь все более-менее понятно" - говорит Комаровский.

Что делать: поддерживать оптимальную температуру и влажность воздуха в помещении, чтобы был чистых воздух. Следить за тем, чтобы слизистые оболочки не пересыхали, чтобы не было дефицита жидкости в организме. Также может помочь элементарная дыхательная гимнастика: глубокий вдох и препятствие на выходе.

Комаровский отмечает, что отсутствие физических нагрузок даже при сильной слабости - это очень плохо. Даже если нет сил банально поднять руку, все равно нужно все это постепенно делать. Даже просто походить по квартире, убраться, что-то поднять, что-то убрать - все это поможет поскорее справиться с постковидным синдромом. Главное правило - минимум 30 минут динамической нагрузки в течение дня.

Самое тяжелое - это нарушение со стороны нервной системы. Советовать какие-то лекарства Комаровский не стал, ведь человечество только-только столкнулось с этой болезнью и 100%-го лекарства нет, которое могло бы помочь снять все симптомы.

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Однако, есть три рекомендации, которые точно не навредят Вашей нервной системе:

  • Обычные физические нагрузки,
  • Необходима физическая активность, которая сопровождаться ориентацией человека в пространстве. Не нужно ходить по ровной дорожке, нужно наоборот предоставлять некие препятствия - ходить по неровностям, среди деревьев и т.д.
  • Если есть расстройство памяти, важно придумывать себе различные элементарные задачи - повторять языки, учить стихи, читать, писать тесты, помогать детям с домашними заданиями.

Отметим, что на утро 26 января в Украине зафиксировано 2 779 новых случаев коронавируса. Также продолжается положительная динамика по снижению количества заболевших за сутки, и увеличению количества выздоровевших.

Ранее, “Телеграф” писал, что Евгений Комаровский объяснил почему не стоит отказывать себе в прогулке на улице во время коронавируса.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Здоровье, Коронавирус, Евгений Комаровский, Доктор Комаровский.
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