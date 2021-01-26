Как прийти в себя и восстановиться после коронавируса: доктор Комаровский дал несколько советов

С появлением коронавируса появилось такое понятие как постковидный синдром. Это такое состояние, когда ты вроде как переболел, однако здоровым себя не чувствуешь: остаются некоторые симптомы болезни, общая слабость и плохое самочувствие.
Украинский врач Евгений Комаровский дал несколько советов, как же можно справится с последствиями коронавируса. Видео с ответом он опубликовал 25 января на своем канале в ютубе и соответственно на официальном сайте и страничке в Инстаграме.
"Не удивительно что появилось такое понятие, как постковид или длительный ковид" - говорит Комаровский.
Доктор отмечает, что коронавирус влияет не только на легкие, но и на все остальные внутренние органы: сосуды, нервные ткани, клетки головного мозга, ткани почек, печени, сердца, на области, где нарушено кровоснабжение и т.д.
Так как же почувствовать себя наконец здоровым?
Евгений Олегович считает, что всю симптоматику постковида можно разделить на три группы:
Что делать, чтобы восстановиться после ковида
Комаровский напомнил, что "волшебной таблетки" ни от коронавируса, ни от постковида не существует. Он призвал своих подписчиков проявить особое внимание к своим родным и близким, которые переболели коронавирусом, ведь самостоятельно из постковидного синдрома выйти сложно. А печальная статистика еще сообщает, что у 20% из них могут проявляться суицидальные мысли, поэтому очень важно быть рядом с человеком до полного его выздоровления.
Как восстановить органы дыхания?
"Это проще всего, потому что здесь все более-менее понятно" - говорит Комаровский.
Что делать: поддерживать оптимальную температуру и влажность воздуха в помещении, чтобы был чистых воздух. Следить за тем, чтобы слизистые оболочки не пересыхали, чтобы не было дефицита жидкости в организме. Также может помочь элементарная дыхательная гимнастика: глубокий вдох и препятствие на выходе.
Комаровский отмечает, что отсутствие физических нагрузок даже при сильной слабости - это очень плохо. Даже если нет сил банально поднять руку, все равно нужно все это постепенно делать. Даже просто походить по квартире, убраться, что-то поднять, что-то убрать - все это поможет поскорее справиться с постковидным синдромом. Главное правило - минимум 30 минут динамической нагрузки в течение дня.
Самое тяжелое - это нарушение со стороны нервной системы. Советовать какие-то лекарства Комаровский не стал, ведь человечество только-только столкнулось с этой болезнью и 100%-го лекарства нет, которое могло бы помочь снять все симптомы.
Однако, есть три рекомендации, которые точно не навредят Вашей нервной системе:
Отметим, что на утро 26 января в Украине зафиксировано 2 779 новых случаев коронавируса. Также продолжается положительная динамика по снижению количества заболевших за сутки, и увеличению количества выздоровевших.
Ранее, “Телеграф” писал, что Евгений Комаровский объяснил почему не стоит отказывать себе в прогулке на улице во время коронавируса.