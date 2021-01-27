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Среда, 27.01.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
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Названо условие, при котором люди никогда не смогут победить коронавирус

Названо условие, при котором люди никогда не смогут победить коронавирус
Обновлено 08:20 Сегодня Телеграф Фото: facebook

Известный врач-инфекционист Ольга Голубовская рассказала об условие, при котором преодолеть коронавирус будет невозможно.

Об этом она заявила в эфире телеканала Украина 24.

"Одно из самых неприятных событий, которое случилось с этим коронавирусом, это то, что он возник от животных, но сейчас передается от человека к человеку. Если этот вирус начнет передаваться от человека к животному, как случилось с норками (в Дании — ред.), и наоборот — это уже будет совсем другая история, мы уже не сможем с ним практически справиться", — рассказала Голубовская.

Врач напомнила, что все инфекционные болезни животных, передающиеся людям, вызывают тяжелые формы заболевания: "Помните птичий грипп, когда поголовье птиц уничтожали – так же уничтожили и поголовье норок. Потому что это очень большой риск".

Кроме того, по мнению Голубовской именно в ближайшие 3-6 месяцев события покажут, что нас ждет.

Как сообщалось, ранее Ольга Голубовская описала три возможных сценария развития эпидемии коронавируса в Украине. По ее словам, первый сценарий - коронавирус сойдет на нет. Но более вероятный сценарий, что через пару лет заболевание станет сезонным и им будут болеть пожилые люди и те, кто находится в группе риска.

Также врач напомнила об опасности вакцинирования для людей с антителами коронавируса.

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Татьяна Гулевата
Автор: Татьяна Гулевата
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Коронавирус, Ольга Голубовская.
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