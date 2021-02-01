Как изменить свое тело за 90 дней? Диетолог назвал главные пункты

Новогодние праздники давно закончились, а поправившиеся стремятся быстро сбросить лишний вес после праздничных застолий и начать бегать по утрам каждый второй понедельник. Лето все ближе, поэтому стоит лишний раз правильно расставить свои приоритеты и составить реальный план выхода из порочного круга. С этим могут помочь только квалифицированные врачи и фитнес-тренеры.
О том, как подойти к вопросу трансформации с трезвой головой и без иллюзий, рассказал диетолог Артем Дорученко. Специалист расписал на личной странице в Инстаграме важные пункты по трансформации тела, которые помогут определить, нужно ли вам действительно худеть или это просто очередная "хотелка" на недолгосрочную перспективу.
"Это может сделать только ПОДГОТОВЛЕННОЕ тело. То есть УЖЕ изначально низкий процент жира, минимум 1 год опыта в зале (не фотки в зале делать, а е*ашить как полагается), умение полностью контролировать свой кбжу (КБЖУ - это соотношение калорий, белков, жиров и углеводов, которые попадают в организм с пищей - ред.)!
В такой трансформации, надо лишь подлить воду и стопить 2-3 кг жира, что ОЧЕНЬ реально за 80-90 дней (этого даже много).
К примеру, выступающие спортсменки готовятся за 6-8 недель к выходу на сцену!"
"Это когда лишних 10-12 кг и мысли в голове "если бы чуток меньше была, я бы надела воооон то платье".
Здесь надо снять отечность (нарушение водносолевого обмена), наладить рацион, держать плотно дефицит и на финальной стадии применить спец диету, которая ускорит процесс к дате "Х".
Реально - к примеру, из веса 70 сделать 60-63, что значительно улучшит визуальный образ улучшив пропорции.
Всё зависит от дисциплины в кбжу и тренировках, плюс более менее стабильное здоровье, которое позволит сразу хорошо стартануть.
Если есть отклонения по типу, гормональный сбой, тяжело проходящий цикл (большие отеки на овуляцию, пред кд дни (ПМС - ред.)), гипотериоз без лечения (гипотиреоз - распространенная эндокринная патология, проявляющаяся снижением функций щитовидной железы и резким уменьшением количества вырабатываемых ей гормонов - ред.), СПКЯ (синдром поликистозных яичников - эндокринологическое заболевание, сопровождающееся нарушениями функции яичников (отсутствием или нерегулярностью овуляции, повышенной секрецией андрогенов) - ред.), и т.д., то без знаний и практики, решить проблему не получиться.
Но, однозначно на праздник вы появитесь совсем в иной форме и это будет ВАУ!"
"Поверьте, ну не надо людям с 2-ой, 3-ей степенью ожирения такие скачки. Потому как нет опыта, тело не подготовлено, нет дисциплины и скорее всего вы опять сорветесь, если не измените действия".
Ранее "Телеграф" писал, что произойдет с организмом, если мучать себя диетами и голодать.