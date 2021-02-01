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Как изменить свое тело за 90 дней? Диетолог назвал главные пункты

Как изменить свое тело за 90 дней? Диетолог назвал главные пункты
01:33 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Новогодние праздники давно закончились, а поправившиеся стремятся быстро сбросить лишний вес после праздничных застолий и начать бегать по утрам каждый второй понедельник. Лето все ближе, поэтому стоит лишний раз правильно расставить свои приоритеты и составить реальный план выхода из порочного круга. С этим могут помочь только квалифицированные врачи и фитнес-тренеры.

О том, как подойти к вопросу трансформации с трезвой головой и без иллюзий, рассказал диетолог Артем Дорученко. Специалист расписал на личной странице в Инстаграме важные пункты по трансформации тела, которые помогут определить, нужно ли вам действительно худеть или это просто очередная "хотелка" на недолгосрочную перспективу.

  • Уровень - космическая трансформация, когда пресс, жесткость и как с обложки!

"Это может сделать только ПОДГОТОВЛЕННОЕ тело. То есть УЖЕ изначально низкий процент жира, минимум 1 год опыта в зале (не фотки в зале делать, а е*ашить как полагается), умение полностью контролировать свой кбжу (КБЖУ - это соотношение калорий, белков, жиров и углеводов, которые попадают в организм с пищей - ред.)!

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В такой трансформации, надо лишь подлить воду и стопить 2-3 кг жира, что ОЧЕНЬ реально за 80-90 дней (этого даже много).

К примеру, выступающие спортсменки готовятся за 6-8 недель к выходу на сцену!"

  • Уровень - cekcu бейба на корпоративе.

"Это когда лишних 10-12 кг и мысли в голове "если бы чуток меньше была, я бы надела воооон то платье".

Здесь надо снять отечность (нарушение водносолевого обмена), наладить рацион, держать плотно дефицит и на финальной стадии применить спец диету, которая ускорит процесс к дате "Х".

Реально - к примеру, из веса 70 сделать 60-63, что значительно улучшит визуальный образ улучшив пропорции.

Всё зависит от дисциплины в кбжу и тренировках, плюс более менее стабильное здоровье, которое позволит сразу хорошо стартануть.

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Если есть отклонения по типу, гормональный сбой, тяжело проходящий цикл (большие отеки на овуляцию, пред кд дни (ПМС - ред.)), гипотериоз без лечения (гипотиреоз - распространенная эндокринная патология, проявляющаяся снижением функций щитовидной железы и резким уменьшением количества вырабатываемых ей гормонов - ред.), СПКЯ (синдром поликистозных яичников - эндокринологическое заболевание, сопровождающееся нарушениями функции яичников (отсутствием или нерегулярностью овуляции, повышенной секрецией андрогенов) - ред.), и т.д., то без знаний и практики, решить проблему не получиться.

Но, однозначно на праздник вы появитесь совсем в иной форме и это будет ВАУ!"

  • Уровень - ВАМ ЭТОГО НЕ НАДО!

"Поверьте, ну не надо людям с 2-ой, 3-ей степенью ожирения такие скачки. Потому как нет опыта, тело не подготовлено, нет дисциплины и скорее всего вы опять сорветесь, если не измените действия".

Ранее "Телеграф" писал, что произойдет с организмом, если мучать себя диетами и голодать.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Питание, Диеты, Похудения, Артем Дорученко.
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