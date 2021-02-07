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Хорошо подойдут для бодрости и здоровья: диетолог рассказал о пользе фруктов

Хорошо подойдут для бодрости и здоровья: диетолог рассказал о пользе фруктов
Обновлено 15:20 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

В холодное время года так хочется завернуться в одеяло и пить горячий чай. Но в чае витаминов и минералов для организма мало! А вот фрукты хорошо подойдут для бодрости и здоровья.⁣⁣

Об этом пишет на своей странице в Инстаграм диетолог Светлана Фус. Она решила напомнить своим подписчикам о пользе фруктов и рассказала, какое их количество не навредит здоровью и фигуре.

"Употребление фруктов и ягод помогает сохранить здоровье, укрепляет иммунитет, поддерживает жизненный тонус. Они должны постоянно находиться в нашем меню", - пишет Светлана.

Фрукты являются источником ценных и необходимых для нормального функционирования организма компонентов, таких как витамины, минералы, флавоноиды, фитоэстрогены, биологически активные вещества антиоксидантного и других видов действия, легко усвояемые углеводы и органические кислоты. Также содержат много воды. ⁣⁣⠀

Большинство из них низкокалорийные, хотя есть и такие, энергетическая ценность которых весьма значительна – особенно сухофрукты.

Еще одним важным аргументом в пользу употребления фруктов является тот факт, что они наряду с зерновыми продуктами являются основными источниками пищевых волокон (клетчатки). ⁣⁣⠀

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Однако, стоит обратить внимание на то, что фрукты содержат большое количество простых сахаров, включая фруктозу (фруктовый сахар). Именно этот сахар является важным аргументом в пользу того, чтобы фрукты не есть во второй половине дня, особенно вечером.⁣⁣ ⁣Фрукты - это еда для первой половины дня. ⁣⁣⠀

Около 300 грамм ягод и фруктов – столько рекомендовано съедать взрослому человеку без вреда для здоровья и фигуры.

Ранее, "Телеграф" писал, что Светлана Фус объяснила, чем полезна и вредна соль для организма человека.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Питание, Здоровье, Фрукты, Светлана Фус.
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