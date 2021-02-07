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Чем можно заменить красное мясо и мясные продукты: диетолог дал ответ

Чем можно заменить красное мясо и мясные продукты: диетолог дал ответ
Обновлено 21:32 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

Все больше и больше научных исследований говорят о том, что избыточное употребление красного мяса может быть вредным для здоровья. Диетолог Светлана Фус решила поговорить об этом на своей странице в Инстаграме на эту тему, так как к ней начали часто поступать вопросы - чем можно заменить красное мясо и мясные продукты.

Светлана отмечает, что ежедневное употребление мясных полуфабрикатов-колбас, сосисок, ветчины, готовых котлет, действительно существенно повышает риск развития рака, диабета и болезней сердца. Однако красное мясо - полезно, так как содержит множество питательных веществ, важных для организма человека.

Красное мясо - это и полноценный белок, и витамины группы B, и минералы (железо, цинк, фосфор), важный̆ источник железа, поэтому убирать его из питания не нужно.

Однако если Вы уже решили все же отказаться от мяса, то одним из хороших источников растительного белка является черная фасоль. Она также богата важными аминокислотами и насыщена клетчаткой.

Диетолог отмечает, что в пищу фасоль можно употреблять только после тепловой обработки. Перед тем как варить, ее рекомендуют замочить на 10-12 часов в подкисленной воде.

"Напоминаю, что можно перестроить и расширить свой рацион в пользу растительных белков. Увеличить в рационе количество овощей, фруктов, орехов и бобовых возможно и не исключая мясо, просто уменьшить его потребление" - добавила Светлана.

 
 
 
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Публикация от Диетолог Светлана Фус (@dietolog.fus)

Ранее, "Телеграф" писал, сколько фруктов рекомендовано съедать взрослому человеку без вреда для здоровья и фигуры.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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