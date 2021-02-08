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Понедельник, 08.02.2021
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Можно ли повторно заболеть коронавирусом: Евгений Комаровский дал ответ

Можно ли повторно заболеть коронавирусом: Евгений Комаровский дал ответ
Обновлено 15:30 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

Тема коронавируса остается актуальной уже год как. В то время, как часть человечества боится заразится впервые вирусом, те, кто уже перенес ковид, начитаясь новостей, бояться заболеть во второй раз.

Один из подписчиков доктора Евгения Комаровского очень переживает по этому поводу, поэтому решил спросить у врача неужели иммунитета к коронавирусу может не быть, несмотря на перенесенную болезнь.

В своем Инстаграме Евгений Олегович ответил, насколько реально повторное заражение и заболевание коронавирусом.

Доказанных случаев повторного заболевания коронавирусной инфекцией немного — буквально считанные примеры, несколько десятков на весь мир. Но огромное количество людей в разных странах говорит, что у них повторяется симптоматика ковида. Однако медицинская наука массовость повторного заражения пока не подтверждает.

"Скорее всего, если вы переболели, то ближайшие год-полтора шансов повторно заболеть у вас мало", - пишет Евгений Олегович.

Ранее, "Телеграф писал, что доктор Комаровский рассказал, какие продукты богаты витаминами.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Здоровье, Коронавирус, Евгений Комаровский, Доктор Комаровский.
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