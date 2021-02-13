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Суббота, 13.02.2021
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Израиль разработал препарат, который облегчает симптомы коронавируса за считанные часы

Израиль разработал препарат, который облегчает симптомы коронавируса за считанные часы
03:41 Сегодня Телеграф Jerusalem Post

Израильские ученые разработали и проводят уже третью фазу испытаний экспериментального препарата Allocetra, который может остановить симптомы при коронавирусной инфекции Covid-19 у пациентов в критическом состоянии всего за два часа.

Об этом сообщает британское издание "Daily Mail".

Результаты исследования Allocetra показывают, что все, кроме двух из 21 пациента, получавших препарат, были выписаны из больниц в среднем через шесть дней после испытания. Смертей не зафиксировано.

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49-летний доброволец, получивший экспериментальное лекарство, заявил, что он почувствовал "что-то странное" через несколько часов после лечения, добавив, что он перестал кашлять и ему стало легче дышать.

 Яир Тайеб, который, по сообщениям израильских СМИ, был выписан через два дня, сказал: "Я не мог в это поверить".

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Ученые заявили, что результаты исследования были многообещающими, но предупредили, что они не могут доказать, что препарат работает, потому что это исследование не было золотым стандартом, в котором его сравнивали с плацебо.

Израильские исследователи говорят, что Allocetra работает, подавляя "цитокиновый шторм", возникающий, когда организм борется с серьезными приступами Covid-19, которые могут привести к отказу органов и смерти.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко
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Израиль, Коронавирус, Covid-19, экспериментальный препарат, Allocetra.
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