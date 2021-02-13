Израиль разработал препарат, который облегчает симптомы коронавируса за считанные часы

Израильские ученые разработали и проводят уже третью фазу испытаний экспериментального препарата Allocetra, который может остановить симптомы при коронавирусной инфекции Covid-19 у пациентов в критическом состоянии всего за два часа.

Об этом сообщает британское издание "Daily Mail".

Результаты исследования Allocetra показывают, что все, кроме двух из 21 пациента, получавших препарат, были выписаны из больниц в среднем через шесть дней после испытания. Смертей не зафиксировано.

49-летний доброволец, получивший экспериментальное лекарство, заявил, что он почувствовал "что-то странное" через несколько часов после лечения, добавив, что он перестал кашлять и ему стало легче дышать.

Яир Тайеб, который, по сообщениям израильских СМИ, был выписан через два дня, сказал: "Я не мог в это поверить".

Ученые заявили, что результаты исследования были многообещающими, но предупредили, что они не могут доказать, что препарат работает, потому что это исследование не было золотым стандартом, в котором его сравнивали с плацебо.

Израильские исследователи говорят, что Allocetra работает, подавляя "цитокиновый шторм", возникающий, когда организм борется с серьезными приступами Covid-19, которые могут привести к отказу органов и смерти.