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"Антистрессовые" продукты: диетолог рассказал, что нужно есть, чтобы уменьшить влияние стресса на здоровье

"Антистрессовые" продукты: диетолог рассказал, что нужно есть, чтобы уменьшить влияние стресса на здоровье
Обновлено 14:22 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

Стрессы уже стали частью жизни каждого человека. Увы, но полностью исключить их нельзя, но помочь своему организму уменьшить их влияние на здоровье можно и даже нужно.

Диетолог Светлана Фус на своей странице в Инстаграм рассказала, как же это сделать.

Чтобы справиться со стрессом, организму нужны:

  • витамины группы В - они успокаивают и укрепляют нервную систему,

  • ⁣⁣кальций, калий, магний, йод, фосфор, цинк - улучшают передачу нервных импульсов и улучшают работу мозга на клеточном уровне,

  • стимуляторы образования гормонов радости - благотворно воздействуют на доли мозга, отвечающие за душевное равновесие, хорошее настроение и оптимизм в целом, полиненасыщенные жирные кислоты омега-3, омега-6 и омега-9 - они питают ткани мозга, укрепляют сосуды и улучшают кровообращение главного мыслительного органа.

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Какие продукты можно назвать "антистрессовыми":

  • Помидоры - содержат фенилаланин, что останавливает распад гормона, отвечающего за хорошее настроение.

  • Сельдерей - в нем содержатся вещества с седативным действием.⁣⁣⠀

  • Все виды капусты богаты витаминами и избавляют от нервной возбудимости. ⁣⁣Морская капуста содержит много йода. Цветная капуста, брокколи, белокочанная – источник хорошего настроения.⁣⁣⠀

  • Молочные продукты с высоким содержанием магния и кальция помогают бороться с беспокойством.⁣⁣⠀

  • Для снятия нервного напряжения рекомендуются продукты, богатые белком - блюда из морской рыбы, нежирные сорта мяса. Регулярное употребление семги понижает уровень адреналина.

  • Орехи содержат много витаминов и помогают вырабатывать серотонин.

  • Большое количество гормона радости содержится также в бананах.

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Публикация от Диетолог Светлана Фус (@dietolog.fus)

Ранее, "Телеграф" писал, что Светлана Фус рассказала, чем чреват дефицит жиров в организме.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Питание, Здоровье, Диетолог, Продукты, Польза, Светлана Фус.
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