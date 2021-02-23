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За побочные эффекты от вакцин против Covid-19 выплатят компенсации: кто финансирует и как получить деньги
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За побочные эффекты от вакцин против Covid-19 выплатят компенсации: кто финансирует и как получить деньги

За побочные эффекты от вакцин против Covid-19 выплатят компенсации: кто финансирует и как получить деньги
08:02 Сегодня Телеграф

Всемирная организация здравоохранения будет предоставлять компенсацию пациентам, которые столкнутся с побочными эффектами от вакцинации против Covid-19. Правда, касаться эту будет жителей не всего мира, а только граждан 92 бедных стран-участниц программы COVAX. Об этом пишет издание Guardian со ссылкой на ВОЗ.

Как отметили в ВОЗ, на такой шаг организация идет с целью оптимизировать расходы на выплаты по судебным исками, с которыми, очевидно, ей придется столкнуться в будущем.

"Предоставляя одноразовую компенсацию без обвинения при полном и окончательном урегулировании любых претензий, программа COVAX направлена на значительное сокращение необходимости обращения в суды, что является потенциально длительным и дорогим процессом", - отметили в ВОЗ.

В организации добавляют, что для подачи заявок будет создан специальный сайт для пострадавших, запуск которого намечен на конец марта.

В ВОЗ также подчеркивают, что ей вряд ли придется слишком часто задействовать механизм компенсации, ведь случаи серьезные побочных эффектов будут редкими. Действовать же программа будет как минимум до 30 июня 2022 года.

Британское издание также добавляет, что страны, которые финансируют закупку вакцины от "ковида" средствами собственного бюджета, также планируют запустить подобные программы компенсации.

Следует отметить, что Украина также является страной, которая претендует на получения вакцин по программе для бедных стран COVAX. Однако, сроки поставки вакцин переносятся. По последней информации, наша страна должна получить лекарство по программе в начале марта.

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Максим Иванов
Автор: Максим Иванов
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Все по теме:

Здравоохранение, ВОЗ, Компенсации, Вакцинация, Побочные эффекты, Covid-19.
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