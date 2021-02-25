Когда кофе превращается в десерт: диетолог рассказала о калорийности напитка

Известный диетолог Светлана Фус, которая недавно поделилась рецептом полезного крупеника из гречки, поведала своим подписчикам о пользе кофе и калорийности популярного напитка, без которого большинство из нас не представляют себе начало дня.

Новый пост диетолог разместила у себя на странице в соцсети Инстаграм.

Фус отмечает, что кофе содержит большое количество активных компонентов, в том числе кофеин и различные антиоксиданты.⁣⁣ Он ценится за свой вкус и аромат, помогает проснуться и получить заряд бодрости.

В то же время, некоторые виды популярного напитка можно смело назвать десертами, ведь в них содержится много сахара и лишних калорий, "как... в порции мороженого".

Наглядный пример:⁣⁣⠀

⁣⁣Эспрессо 30 мл - 3 ккал;⁣⁣⠀

Американо 300 мл - 6-10 ккал;⁣⁣⠀

По-восточному 100 мл - 62 ккал;⁣⁣⠀

Капучино 300 мл - 900-140 ккал;⁣⁣⠀

Латте 300 мл - 90-220 ккал;⁣⁣⠀

Карамель-макиато 300 мл - 240-290 ккал.⁣⁣⠀

По словам диетолога, ежедневная доза кофе не должна превышать разумные пределы по количеству выпитого напитка и содержанию сладких наполнителей: "Рекомендуется 2-3 порции кофеинсодержащих напитков в день".

Также Светлана Фус подчеркнула, что никакой напиток не заменит воду, потому именно вода должна быть основным напитком.

Ранее украинский диетолог Светлана Фус рассказала, может ли кофе быть в рационе ребенка.