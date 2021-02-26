Чеснок не поможет: доктор Комаровский развеял популярные мифы о способах повышения иммунитета

Самый популярный украинский врач и телеведущий Евгений Комаровский всегда готов прийти на помощь своим читателям. На своей странице в Инстаграме доктор постоянно публикует посты на важные и интересующие его подписчиков темы.

Так, как на пороге весна, а холодная зима немного снизила иммунитеты, то естественно нужно, что-то делать, для того чтобы этот иммунитет стабилизировать.

Один из своих постов Комаровский посвятил этой теме и рассказал, какие способы являются неэффективными, а какие наоборот - эффективные.

Неэффективно:

БАДы,

Лук-чеснок,

Иммуномодуляторы,

Гомеопатия,

Амулеты от вирусов,

Элеутерококк и эхинацея.

Эффективно:

Полноценный сон,

Умеренные физические нагрузки,

Нет алкоголю и курению,

Вакцинация,

Полноценное питание,

Положительные эмоции.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Доктор Комаровский (@doctor_komarovskiy)

Ранее, Евгений Комаровский объяснил, почему маска в морозную погоду не эффективна с точки зрения защиты от вирусов, и рассказал, какую пользу она все же может принести в -10 на свежем воздухе.