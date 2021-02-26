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Чеснок не поможет: доктор Комаровский развеял популярные мифы о способах повышения иммунитета

Чеснок не поможет: доктор Комаровский развеял популярные мифы о способах повышения иммунитета
Обновлено 13:34 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

Самый популярный украинский врач и телеведущий Евгений Комаровский всегда готов прийти на помощь своим читателям. На своей странице в Инстаграме доктор постоянно публикует посты на важные и интересующие его подписчиков темы.

Так, как на пороге весна, а холодная зима немного снизила иммунитеты, то естественно нужно, что-то делать, для того чтобы этот иммунитет стабилизировать.

Один из своих постов Комаровский посвятил этой теме и рассказал, какие способы являются неэффективными, а какие наоборот - эффективные.

Неэффективно:

  • БАДы,
  • Лук-чеснок,
  • Иммуномодуляторы,
  • Гомеопатия,
  • Амулеты от вирусов,
  • Элеутерококк и эхинацея.

Эффективно:

  • Полноценный сон,
  • Умеренные физические нагрузки,
  • Нет алкоголю и курению,
  • Вакцинация,
  • Полноценное питание,
  • Положительные эмоции.
 
 
 
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Публикация от Доктор Комаровский (@doctor_komarovskiy)

Ранее,  Евгений Комаровский объяснил, почему маска в морозную погоду не эффективна с точки зрения защиты от вирусов, и рассказал, какую пользу она все же может принести в -10 на свежем воздухе.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 326

Все по теме:

Здоровье, Иммунитет, Евгений Комаровский, Доктор Комаровский.
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