Чеснок не поможет: доктор Комаровский развеял популярные мифы о способах повышения иммунитета

Самый популярный украинский врач и телеведущий Евгений Комаровский всегда готов прийти на помощь своим читателям. На своей странице в Инстаграме доктор постоянно публикует посты на важные и интересующие его подписчиков темы.
Так, как на пороге весна, а холодная зима немного снизила иммунитеты, то естественно нужно, что-то делать, для того чтобы этот иммунитет стабилизировать.
Один из своих постов Комаровский посвятил этой теме и рассказал, какие способы являются неэффективными, а какие наоборот - эффективные.
Неэффективно:
Эффективно:
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Ранее, Евгений Комаровский объяснил, почему маска в морозную погоду не эффективна с точки зрения защиты от вирусов, и рассказал, какую пользу она все же может принести в -10 на свежем воздухе.