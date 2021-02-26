Повышенная температура, покраснения и не только: названы возможные побочные эффекты после вакцинации от COVID-19

В пятницу, в рамках брифинга 26 февраля, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал о некоторых случаях побочных эффектов после вакцинации от коронавируса.

Заместитель министра здравоохранения в эфире телеканала "Украина 24" добавил, что сообщения о реакции на вакцину будут появляться довольно часто.

"Мы с первых дней открыты для населения, мы будем сообщать обо всех случаях как инфицирования, так и летальных случаев, количестве вакцинированных и о неблагоприятных событиях, которые появляются", - заявил Ляшко.

Осложнения после начала вакцинации могут включать в себя повышение температуры и покраснение на месте инъекции, иногда в месте инъекции появляются папулы, это случается в 5-7% случаев. Также есть случаи анафилактического шока - один на миллион: "Когда мы говорим о коронавирусной болезни, ковидной вакцине, таких случаев регистрируется 4,5 на миллион. В Украине таких случаев не было".

Главный санитарный врач Украины призвал украинцев не паниковать, а если имеются непривычные симптомы, то сразу нужно обращаться к семейному врачу или к тому врачу, который делал инъекцию. "Никаких капустных листов, посыпаний солью", - добавил Виктор Ляшко.

Ранее сообщалось, что ООН планирует выплачивать компенсации тем людям, у которых проявляются побочные эффекты после вакцинации от Covid-19.