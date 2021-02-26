Скачать
Пятница, 26.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Данилов рассказал, кого лишат госнаград и военных званий: итоги заседания СНБО 26 февраля
Данилов рассказал, кого лишат госнаград и военных званий: итоги заседания СНБО 26 февраля
Итоги дня 26 февраля: День сопротивления оккупации Крыма, новые санкции СНБО
Итоги дня 26 февраля: День сопротивления оккупации Крыма, новые санкции СНБО
Судьба Донбасса - в руках США и России: каким будет диалог между странами
Судьба Донбасса - в руках США и России: каким будет диалог между странами
Кулаки травмируют тело, а слова – душу: на сайте "Мені здається" все больше драматических историй
Кулаки травмируют тело, а слова – душу: на сайте "Мені здається" все больше драматических историй

Повышенная температура, покраснения и не только: названы возможные побочные эффекты после вакцинации от COVID-19

Повышенная температура, покраснения и не только: названы возможные побочные эффекты после вакцинации от COVID-19
Обновлено 21:19 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

В пятницу, в рамках брифинга 26 февраля, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал о некоторых случаях побочных эффектов после вакцинации от коронавируса.

Заместитель министра здравоохранения в эфире телеканала "Украина 24" добавил, что сообщения о реакции на вакцину будут появляться довольно часто.

"Мы с первых дней открыты для населения, мы будем сообщать обо всех случаях как инфицирования, так и летальных случаев, количестве вакцинированных и о неблагоприятных событиях, которые появляются", - заявил Ляшко.

Осложнения после начала вакцинации могут включать в себя повышение температуры и покраснение на месте инъекции, иногда в месте инъекции появляются папулы, это случается в 5-7% случаев. Также есть случаи анафилактического шока - один на миллион: "Когда мы говорим о коронавирусной болезни, ковидной вакцине, таких случаев регистрируется 4,5 на миллион. В Украине таких случаев не было".

Украина по программе COVAX в феврале вакцин не получит: у Зеленского назвали причину

Главный санитарный врач Украины призвал украинцев не паниковать, а если имеются непривычные симптомы, то сразу нужно обращаться к семейному врачу или к тому врачу, который делал инъекцию. "Никаких капустных листов, посыпаний солью", - добавил Виктор Ляшко.

Ранее сообщалось, что ООН планирует выплачивать компенсации тем людям, у которых проявляются побочные эффекты после вакцинации от Covid-19.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 197

Все по теме:

Вакцины, Вакцинация, Виктор Ляшко, Коронавирус, Covid-19.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Подмосковье фотограф развратил девочку на съемке: "Когда-нибудь это все равно бы случилось"
02 Рейтинги Зеленского резко взлетели: что не так со свежими соцопросами
03 Россия с "недоумением и удивлением" ответила на скандал вокруг "Искандеров" в Армении
04 Стало известно о первых осложнениях после прививки от COVID-19 в Украине: подробности
05 С днем ангела, Светлана! Красивые открытки и поздравления на праздник 26 февраля
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Оккупанты не прекращают огонь на Донбассе: пострадали девять бойцов ВСУ
Оккупанты не прекращают огонь на Донбассе: пострадали девять бойцов ВСУ
Канал не проработал и час: возрождение закрытых каналов Медведчука провалилось
Канал не проработал и час: возрождение закрытых каналов Медведчука провалилось
Рассекречены подробности удара США по Сирии
Рассекречены подробности удара США по Сирии
Почему украинцы слушают Земфиру на 7 году войны с Россией? Журналист назвал основные причины
Почему украинцы слушают Земфиру на 7 году войны с Россией? Журналист назвал основные причины
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь