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Четверг, 04.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
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Как справиться со стрессом, вызванным пандемией COVID-19

Как справиться со стрессом, вызванным пандемией COVID-19
02:18 Сегодня Телеграф Фото: unsplash.com

Пандемия коронавируса лишила людей большей части контроля, который был ранее. Вследствие у многих появилась депрессия и беспокойства, которые снизили их производительность.

Об этом сообщили CNN Health.

"Работа с Covid не входила в наш повседневный репертуар стрессорных факторов", - сказала Сьюзан Альберс, клинический психолог из клиники Кливленда, которая в своей карьере сосредоточилась на людях с проблемами контроля. "Нет руководства по борьбе с Covid. Нет примеров для подражания или хорошо задокументированных исследований, указывающих, как эффективно справиться с глобальной пандемией. Covid требует нового набора навыков выживания, которые многим людям никогда не приходилось применять".

По ее словам, сосредоточение внимания на том, что вы можете контролировать, могло бы стать одним из шагов к смягчению этого чувства беспомощности.

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Как справиться со стрессом

По словам Альберс, нужно сосредоточить ваше внимание на настоящем моменте. "Вы не можете контролировать будущее, но у вас есть возможность сделать этот момент лучше", - сказала она.

Альберс считает, что этому также помогают некоторые "упражнения на заземление", в которых вы сосредотачиваетесь на своем дыхании и чувствах - своего рода медитация - чтобы разорвать круговорот, когда вы чувствуете себя неконтролируемым. Один из примеров - погрузить руки в воду и сосредоточиться на ощущении воды на руках. Попробуйте разную температуру, теплую, а затем прохладную, и посмотрите, как вода ощущается на вашей коже.

Другие упражнения на заземление - которые на самом деле являются просто занятием для "отвлечения внимания, чтобы отвлечь ваши тревожные мысли" - могут включать прогулку, растяжку или сосредоточение внимания на распознавании шумов, которые вы слышите в данный момент. Вы также можете попробовать упражнение, рекомендованное Альберсом: назовите пять вещей, которые вы видите, четыре вещи, которые вы чувствуете, три вещи, которые вы слышите, две вещи, которые вы чувствуете, и одну вещь, которую вы пробуете.

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Избегайте удручающих новостей или прокрутки социальных сетей, поскольку они могут "вызвать каскад безнадежности и ощущение, что ситуация вышла из-под контроля", - сказал Альберс. Выберите временные рамки в течение дня, чтобы настроиться на социальные сети, а затем снова отключитесь, чтобы вас не потянуло беспокойство.

Если все вышеизложенное терпит неудачу, возможно, стоит поискать вдохновение у одного из выдающихся западных буддийских учителей Пемы Чодрон, которая побуждает нас принять то, что она называет "беспочвенностью".

"Быть полностью живым, полностью человечным и полностью бодрствующим - это постоянно выбрасывать из гнезда. Жить полноценно - значит всегда быть в нейтральной зоне, переживать каждый момент как совершенно новый и свежий. Жить - это значит жить. Быть готовым умирать снова и снова ", - сказала Чодрон в своей книге" Когда все рушится ".

Стоит напомнить, что украинские ученые Института молекулярной биологии и генетики рассказали об исследованиях лечения COVID-19 воловыми клетками.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Депрессия, Стресс, Пандемия, Коронавирус, Covid-19.
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