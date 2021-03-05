Холестерин - это плохо? Диетолог рассказал, почему это вещество необходимо организму

Для многих слово "холестерин" означает что-то очень вредное и опасное. Но так ли это? Диетолог Светлана Фус решила опровергнуть этот миф. На своей странице в Инстаграм она опубликовала пост, который посвятила этой теме.

Холестерин - жизненно необходимое вещество для нормальной деятельности организма. ⁣Это компонент клеточных мембран, необходимых для создания гормонов, желчных кислот, витамина Д. ⁣⁣Также без холестерина не усваивается кальций в организме. Так что уже можно сделать вывод, что холестерин таки нужен нашему организму.⁣⁣⠀

Но, все же есть и свои "но". Несмотря на свою пользу, холестерин - фактор риска развития атеросклероза и связанных с ним сердечно-сосудистых заболеваний, что возникает при его избытке. ⠀

⁣⁣Чтобы такого не допускать, стоит знать норму употребления вещества в день, а это 300-400 мг - это в первую очередь молочные продукты, мясо, яйца.⁣⁣⠀

В список вредных продуктов относится сало, так как в нем содержится много холестерина.⁣⁣ Лучше есть его не больше 10 - 50 граммов в день.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Диетолог Светлана Фус (@dietolog.fus)

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