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Вылечим болезнь - исчезнет симптом: доктор Комаровский напомнил, что кашель не является заболеванием

Вылечим болезнь - исчезнет симптом: доктор Комаровский напомнил, что кашель не является заболеванием
Обновлено 16:12 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

Популярный украинский врач Евгений Комаровский постоянно делится со своими подписчиками различными новостями, которые помогают в лечении и профилактике различных болезней. Особое внимание Евгений Олегович уделяет детским болезням и их диагностике.

На своей странице в Инстаграме один из своих постов он посвятил такой теме как кашель. Доктор напомнил родителям, что кашель - это не болезнь, а всего лишь симптом конкретной болезни.

Отсюда можно сделать вывод, что в организме появилось "нечто", что раздражает слизистые оболочки дыхательных путей, что и приводит к кашлю. Если устранить это "нечто", то и кашель прекратится.

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Как определить это "нечто"? Не вызывает сомнения, что определять какая же болезнь стала причиной кашля - это прямая обязанность врача. А все, что требуется от родителей так это показать кашляющего ребенка доктору.

Евгений Олегович не отрицает, что по мере накопления родительского опыта потребность во врачебной помощи будет уменьшаться. Однако он также обращает внимание мам и пап на такие важные обстоятельства: интенсивность лечения и опасность ситуации определяется не частотой и громкостью кашля, а диагнозом.

"Сегодня хуже, чем вчера": Комаровский рассказал, когда стоить бить тревогу при заболевании ребенка

 
 
 
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Публикация от Доктор Комаровский (@doctor_komarovskiy)

Ранее Доктор Комаровский рассказал, как нужно одевать ребенка на улицу, чтобы избежать обморожения.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Здоровье, Кашель, Мама и ребенок, Евгений Комаровский, Доктор Комаровский.
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