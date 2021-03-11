Можно ли полностью убрать целлюлит: Марина Боржемская рассказала, почему он возникает

Целлюлит - больная тема большинства девушек. Почему он появляется, как от него избавиться, что делать, чтобы его не было - вопросы, которые не раз гуглила большая часть прекрасной половины населения.

Тренер "Зважених та щасливих" Марина Боржемская решила ответить на эти вопросы и увеличить знания своих подписчиц в Инстаграме на эту тему. Толчком к этому, стал один из комментариев от ее аудитории, в котором шлось про то, что девушка не может избавиться от целлюлита, хотя правильно питается и ходит на массажи.

Почему же может возникать целлюлит:

️Неправильное питание.

️Резкий переход с низкоуглеводной диеты на калорийное питание.

️Низкая активность.

️Частые стрессы.

️Генетическая предрасположенность.

️Неблагоприятная экологическая обстановка.

️Сбои в гормональной системе.

️Варикоз.

️Вредные привычки.

Марина отмечает, что любая из этих причин может стать провоцирующим фактором.

Что же делать, чтобы избавиться от некрасивых сморщиваний?

Для начала нужно определить, на какой стадии находится Ваш целлюлит:

1 стадия — кожа бедер ровная и гладкая, но уже теряет эластичность.

2 стадия — отечность возрастает, бугорки становятся заметны визуально.

3 стадия — та самая «апельсиновая корка» видна невооруженным глазом, прощупываются уплотнения.

4 стадия — бугристость становится ярко выраженной, добавляются болезненные ощущения.

После того как Вы знаете, какая стадия у Вас, можно составлять “план борьбы”. Стоит отметить, что первые 3 стадии решаются проще, а вот для 4 стадии нужно больше усилий и индивидуально разработанный план.

Что делать с 1, 2 и 3 стадиями:

Правильное питание. И, конечно, пить много воды.

Фитнес. Без упражнений вы не добьетесь возвращения тонуса кожи и упругой попки. Приседаем, прыгаем и бегаем.

Контрастный душ. Это не только лечение, но и профилактика “апельсиновой корки”. Держите душ на расстоянии примерно 10 см.

Ванны. С морской солью, экстрактами водорослей, эфирными маслами способны разбудить уснувшие обменные процессы.

Массажи. Как и самомассажи. Но важно при этом придерживаться правильного питания.

Антицеллюлитные кремы. Самое спорное средство. Важно понимать, что это работает только в комплексе с физическими упражнениями и правильным питанием.

Ранее, "Телеграф" писал, что Марина Боржемская поделилась собственными методами восстановления после тяжелого дня. Ничего сложного - сон, план на день, питание и, конечно же, общение с детьми.